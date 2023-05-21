21 мая 2023

В Снежинске загорелась детская площадка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, сотрудник мчс, проливка, пожарный
На площадке сгорела горка для детей Фото:

В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар на детской площадке, расположенной на улице Дзержинского. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, пожарным удалось оперативно ликвидировать опасность.

«Во дворе жилого дома № 30 по улице Дзержинского загорелась детская горка. К месту вызова было направлено два отделения специальной пожарно- спасательной части № 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас идет поиск лица, причастного к происшествию.

Регион является одним из пожароопасных в стране. С начала апреля на его территории запрещено разводить огонь и выполнять пожароопасные работы.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра
Площадь пожара составила четыре квадратных метра
Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар на детской площадке, расположенной на улице Дзержинского. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, пожарным удалось оперативно ликвидировать опасность. «Во дворе жилого дома № 30 по улице Дзержинского загорелась детская горка. К месту вызова было направлено два отделения специальной пожарно- спасательной части № 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас идет поиск лица, причастного к происшествию. Регион является одним из пожароопасных в стране. С начала апреля на его территории запрещено разводить огонь и выполнять пожароопасные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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