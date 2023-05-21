На площадке сгорела горка для детей Фото: Московец Илья © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар на детской площадке, расположенной на улице Дзержинского. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, пожарным удалось оперативно ликвидировать опасность.

«Во дворе жилого дома № 30 по улице Дзержинского загорелась детская горка. К месту вызова было направлено два отделения специальной пожарно- спасательной части № 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас идет поиск лица, причастного к происшествию.

Регион является одним из пожароопасных в стране. С начала апреля на его территории запрещено разводить огонь и выполнять пожароопасные работы.