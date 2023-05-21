Верховный суд займется спором сына челябинского экс-губернатора и племянниц главы ММК

Спором вокруг актива за 800 млн рублей займется Верховный суд России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд РФ принял на рассмотрение жалобу племянниц председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова — Марины и Екатерины Рашниковых — на решение кассации по иску к сыну бывшего губернатора Челябинской области Александру Дубровскому. Как следует из данных электронной справочной суда, материалы спора вокруг компании «ИК „Профит“» за 800 млн рублей поступили в инстанцию 17 мая.

«Производство по кассационной жалобе (представлению) в Верховный суд РФ. Заявители Екатерина Рашникова, Марина Рашникова», — отмечается в справке о процессе.

В судебные разбирательства спор вылился в июне 2021 года. Тогда истцы потребовали отменить сделку. Дубровский-младший заключил контракт с отцом Рашниковых Сергеем Рашниковым, являвшимся младшим братом владельца ММК. На основании подписанного договора сын бывшего главы региона передал за приобретаемый актив залог в сумме одного миллиона 320 тысяч рублей. Предприятие контролирует сеть заправок на юге области. Стоимость компании в более чем 800 млн рублей основана на оценочных данных.

Конфликт вспыхнул после смерти Сергея Рашникова в апреле 2019 года. Когда акции перешли к Дубровскому, тот отдал их сестре Анне. Бизнесмен продала собственность третьему лицу, но по решению суда на активы наложен арест. В результате был запущен параллельный процесс, где одним из истцов стала вдова умершего Рашникова Мария. Суд перешел в высшую инстанцию, когда в регионе ряд решений был вынесен в пользу Дубровского-младшего.