В Свердловской области поймали подозреваемую в поджоге

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Поджигательницу обнаружил сотрудник МЧС Фото:

В Серове (Свердловская область) сотрудник 6-го пожарно-спасательного отряда поймал гражданку, подозреваемую в поджоге. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

«18 мая начальник отделения организации службы регионального МЧС России Роман Кутявин поймал предполагаемого подозреваемого в поджоге. Спасатель догнал женщину неподалеку от гаражей и вызвал полицию», — говорится в сообщении МЧС.

Кутявин в тот вечер прогуливался с женой, а потом они пошли в своей гараж, где и увидели предполагаемого поджигателя. «Мы с женой ехали в гараж забрать вещи. В этот момент я обратил внимание на человека, который шел в сторону гаражей. Я зашел в гараж, и тут же забегает жена и говорит, что за гаражами пожар. Тут же я позвонил в пожарную часть и пошел искать поджигателя. За короткий срок огонь охватил достаточно большую площадь. Роман Кутявин добежал до автосервиса, который находился неподалеку, и спросил ли они кого-нибудь. Работники сказали, что не так давно прошла женщина и показали, куда она направилась. Сотрудник МЧС догнал женщину неподалеку от гаражей и вызвал полицию. Уже сотрудники МВД будут устанавливать, действительно ли она является поджигателем», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.

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В Серове (Свердловская область) сотрудник 6-го пожарно-спасательного отряда поймал гражданку, подозреваемую в поджоге. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области. «18 мая начальник отделения организации службы регионального МЧС России Роман Кутявин поймал предполагаемого подозреваемого в поджоге. Спасатель догнал женщину неподалеку от гаражей и вызвал полицию», — говорится в сообщении МЧС. Кутявин в тот вечер прогуливался с женой, а потом они пошли в своей гараж, где и увидели предполагаемого поджигателя. «Мы с женой ехали в гараж забрать вещи. В этот момент я обратил внимание на человека, который шел в сторону гаражей. Я зашел в гараж, и тут же забегает жена и говорит, что за гаражами пожар. Тут же я позвонил в пожарную часть и пошел искать поджигателя. За короткий срок огонь охватил достаточно большую площадь. Роман Кутявин добежал до автосервиса, который находился неподалеку, и спросил ли они кого-нибудь. Работники сказали, что не так давно прошла женщина и показали, куда она направилась. Сотрудник МЧС догнал женщину неподалеку от гаражей и вызвал полицию. Уже сотрудники МВД будут устанавливать, действительно ли она является поджигателем», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.
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