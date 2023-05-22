Политтехнолог трудоустроилась в администрацию Ленинского района Перми

22 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Кресло районного замглавы займет политтехнолог Анастасия Хорошева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политтехнолог Анастасия Хорошева заняла пост замглавы Ленинского района Перми. Она будет курировать социальную сферу. «Новым замглавы Ленинского района Перми будет назначена Анастасия Хорошева. Она займется контролем социальной сферы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее эту должность занимала Оксана Полторак. В начале 2023 года она перешла работать в городской департамент образования.

Политтехнолог Анастасия Хорошева заняла пост замглавы Ленинского района Перми. Она будет курировать социальную сферу. «Новым замглавы Ленинского района Перми будет назначена Анастасия Хорошева. Она займется контролем социальной сферы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее эту должность занимала Оксана Полторак. В начале 2023 года она перешла работать в городской департамент образования.