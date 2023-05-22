Политтехнолог трудоустроилась в администрацию Ленинского района Перми

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Кресло районного замглавы займет политтехнолог Анастасия Хорошева Фото:

Политтехнолог Анастасия Хорошева заняла пост замглавы Ленинского района Перми. Она будет курировать социальную сферу.

«Новым замглавы Ленинского района Перми будет назначена Анастасия Хорошева. Она займется контролем социальной сферы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Ранее эту должность занимала Оксана Полторак. В начале 2023 года она перешла работать в городской департамент образования.

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Политтехнолог Анастасия Хорошева заняла пост замглавы Ленинского района Перми. Она будет курировать социальную сферу. «Новым замглавы Ленинского района Перми будет назначена Анастасия Хорошева. Она займется контролем социальной сферы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее эту должность занимала Оксана Полторак. В начале 2023 года она перешла работать в городской департамент образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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