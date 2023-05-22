Мошенник под видом подполковника ЧВК заставлял пермяка откупиться от службы

Мошенник прикинулся бойцом ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми мошенник под видом подполковника ЧВК «Вагнер» заставлял молодого горожанина откупиться от службы в армии. Он намекнул, что парень может избежать призыва, если ему заплатят. Мужчину удалось вовремя вычислить и обезвредить, передают прикамские ветераны боевых действий.

«В Перми поймали подполковника ЧВК, который обманул мальчика. <…> Он намекнул, что молодой человек может избежать призыва, если ему заплатят сумму „N“. Парень поддался психологическому давлению „героя войны“ и <…> уже начал собирать вещи. По невероятному стечению обстоятельств настоящие сотрудники ЧВК „Вагнер“ <…> оказались рядом и вывели мерзавца на чистую воду», — написано в группе «Прикамские витязи».

Мужчина изначально утверждал, что является сотрудником компании и бывшим заключенным, но после разбирательства выяснилось, что он купил погоны погоны майора, а представлялся подполковником, при этом воинских званий в ЧВК нет. По словам прикамских ветеранов, после воспитательной беседы мошенник был отпущен. URA.RU направит письменный запрос в полицию с просьбой дать комментарий по поводу законности действий мошенника и последующего возможного наказания.

В середине мая в прикамской столице силовики задержали мошенников, которые от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян собирали деньги якобы для участников СВО. Сообщалось. что злоумышленники создали в мессенджере свой канал и публиковали в нем посты от имени журналистки.