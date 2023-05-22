Автостат: Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам седельных тягачей в России

Челябинская область в рейтинге заняла 9 место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в число 10 регионов России, лидирующих по продаже седельный тягачей в России. Рейтинг составили эксперты агентства «Автостат» в рамках подготовки к конференции автобизнеса «ComAuto — 2023».

«По итогам четырех месяцев 2023 года рейтинг российских регионов с наибольшими продажами седельных тягачей возглавил Татарстан. Там за этот период было реализовано 886 новых тягачей», — сообщается на сайте агентства «Автостат».

По этому показателю республика Татарстан опережает Москву и Московскую область, где было продано 879 и 613 штук соответственно. Далее идут Краснодарский (564 шт.), Красноярский (381 шт.) края, Ростовская область (377 шт.), Санкт-Петербург (351 шт.), Нижегородская область (328 шт.),

Челябинская область в рейтинге заняла 9 место. В регионе за четыре месяца 2023 года было реализовано 325 седельных тягачей. Замыкает ТОП-10 регионов Свердловская область с показателем 314 штук.

Ранее на миасском автозаводе «Урал» в Челябинской области спрогнозировали рост рынка тяжелых грузовиков на 7-8% в течение 2023 года. Стимулирующими факторами назвали увеличение объемов строительства и стабилизацию экономики.