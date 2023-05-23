Минобороны показало уничтоженную технику диверсантов ВСУ с посланием россиянам. Видео

23 мая 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Диверсанты нарисовали на технике белые кресты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Министерство обороны России опубликовало видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов, которые ранее прорвались на территорию Белгородской области. На ней причастные к диверсии оставили послание россиянам, написав на ней «За Бахмут». На кадрах, опубликованных Минобороны, видно взорванную военную технику, на которой диверсанты написали «за Бахмут». Также на поврежденных автомобилях нарисованы белые кресты, которые, по мнению военных экспертов, являются «подражанием» фашистам. Ранее украинская ДРГ прорвалась на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был объявлен режим контртеррористической обороны. В Министерстве обороны России заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирного населения после поражения в битве за Бахмут (Артемовск).

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов, которые ранее прорвались на территорию Белгородской области. На ней причастные к диверсии оставили послание россиянам, написав на ней «За Бахмут». На кадрах, опубликованных Минобороны, видно взорванную военную технику, на которой диверсанты написали «за Бахмут». Также на поврежденных автомобилях нарисованы белые кресты, которые, по мнению военных экспертов, являются «подражанием» фашистам. Ранее украинская ДРГ прорвалась на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был объявлен режим контртеррористической обороны. В Министерстве обороны России заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирного населения после поражения в битве за Бахмут (Артемовск).