В Белгородской области отменили режим КТО

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Режим КТО был введен в регионе из-за атаки украинских диверсантов Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале.

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков. Режим КТО был отменен спустя сутки после атаки украинских диверсантов на территорию региона.

Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. Позже в Министерстве обороны заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирных граждан после поражения в Бахмуте. Также в СМИ писали, что таким образом украинская сторона пытается отвлечь внимание от своего фиаско.

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В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. «Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков. Режим КТО был отменен спустя сутки после атаки украинских диверсантов на территорию региона. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. Позже в Министерстве обороны заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирных граждан после поражения в Бахмуте. Также в СМИ писали, что таким образом украинская сторона пытается отвлечь внимание от своего фиаско.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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