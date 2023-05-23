В Белгородской области отменили режим КТО

23 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Режим КТО был введен в регионе из-за атаки украинских диверсантов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. «Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков. Режим КТО был отменен спустя сутки после атаки украинских диверсантов на территорию региона. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. Позже в Министерстве обороны заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирных граждан после поражения в Бахмуте. Также в СМИ писали, что таким образом украинская сторона пытается отвлечь внимание от своего фиаско.

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. «Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков. Режим КТО был отменен спустя сутки после атаки украинских диверсантов на территорию региона. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. Позже в Министерстве обороны заявили, что Киев начал прибегать к терактам против мирных граждан после поражения в Бахмуте. Также в СМИ писали, что таким образом украинская сторона пытается отвлечь внимание от своего фиаско.