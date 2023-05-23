23 мая 2023

Пермячек зовут петь в караоке в Корею с зарплатой 200 тысяч рублей

В Перми появилась вакансия «Хостес» для девушек с зарплатой 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие караоке-бара "Голос Огонька". Екатеринбург, певица, декольте, караоке-бар
Девушки будут не только петь песни, но и играть в настольные игры Фото:

Девушек из Перми приглашают на работу в Южную Корею. На должности «Хостес» пермячкам нужно будет петь в караоке, играть в настольные игры, танцевать. Оплата — от 200 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«Ваши обязанности: петь песни в караоке вместе с гостями, играть в настольные игры, танцевать, наливать гостям напитки, отвечать за позитивную атмосферу компании в „румке“, работать на пассивной консумации», — пишут в объявлении. Девушкам обещают оплатить проезд до Южной Кореи и проживание.

Работодатель гарантирует безопасность, оплату в срок и отсутствие интима. Основные требования к кандидаткам — ухоженность и коммуникабельность.

Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают собирать кедровые орехи в ХМАО за 200 тысяч рублей. Сезон урожая начнется с 1 сентября.

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Девушек из Перми приглашают на работу в Южную Корею. На должности «Хостес» пермячкам нужно будет петь в караоке, играть в настольные игры, танцевать. Оплата — от 200 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа». «Ваши обязанности: петь песни в караоке вместе с гостями, играть в настольные игры, танцевать, наливать гостям напитки, отвечать за позитивную атмосферу компании в „румке“, работать на пассивной консумации», — пишут в объявлении. Девушкам обещают оплатить проезд до Южной Кореи и проживание. Работодатель гарантирует безопасность, оплату в срок и отсутствие интима. Основные требования к кандидаткам — ухоженность и коммуникабельность. Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают собирать кедровые орехи в ХМАО за 200 тысяч рублей. Сезон урожая начнется с 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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