Пермячек зовут петь в караоке в Корею с зарплатой 200 тысяч рублей

В Перми появилась вакансия «Хостес» для девушек с зарплатой 200 тысяч рублей

24 мая 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Девушки будут не только петь песни, но и играть в настольные игры Фото: Марина Молдавская © URA.RU Девушек из Перми приглашают на работу в Южную Корею. На должности «Хостес» пермячкам нужно будет петь в караоке, играть в настольные игры, танцевать. Оплата — от 200 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа». «Ваши обязанности: петь песни в караоке вместе с гостями, играть в настольные игры, танцевать, наливать гостям напитки, отвечать за позитивную атмосферу компании в „румке“, работать на пассивной консумации», — пишут в объявлении. Девушкам обещают оплатить проезд до Южной Кореи и проживание. Работодатель гарантирует безопасность, оплату в срок и отсутствие интима. Основные требования к кандидаткам — ухоженность и коммуникабельность. Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают собирать кедровые орехи в ХМАО за 200 тысяч рублей. Сезон урожая начнется с 1 сентября.

Девушек из Перми приглашают на работу в Южную Корею. На должности «Хостес» пермячкам нужно будет петь в караоке, играть в настольные игры, танцевать. Оплата — от 200 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа». «Ваши обязанности: петь песни в караоке вместе с гостями, играть в настольные игры, танцевать, наливать гостям напитки, отвечать за позитивную атмосферу компании в „румке“, работать на пассивной консумации», — пишут в объявлении. Девушкам обещают оплатить проезд до Южной Кореи и проживание. Работодатель гарантирует безопасность, оплату в срок и отсутствие интима. Основные требования к кандидаткам — ухоженность и коммуникабельность. Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают собирать кедровые орехи в ХМАО за 200 тысяч рублей. Сезон урожая начнется с 1 сентября.