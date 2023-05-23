Пермячек зовут петь в караоке в Корею с зарплатой 200 тысяч рублей

Девушек из Перми приглашают на работу в Южную Корею. На должности «Хостес» пермячкам нужно будет петь в караоке, играть в настольные игры, танцевать. Оплата — от 200 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа».
«Ваши обязанности: петь песни в караоке вместе с гостями, играть в настольные игры, танцевать, наливать гостям напитки, отвечать за позитивную атмосферу компании в „румке“, работать на пассивной консумации», — пишут в объявлении. Девушкам обещают оплатить проезд до Южной Кореи и проживание.
Работодатель гарантирует безопасность, оплату в срок и отсутствие интима. Основные требования к кандидаткам — ухоженность и коммуникабельность.
Ранее URA.RU писало, что пермяков приглашают собирать кедровые орехи в ХМАО за 200 тысяч рублей. Сезон урожая начнется с 1 сентября.
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