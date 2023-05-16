Пермяков зовут собирать кедровые орехи за 200 тысяч рублей

В Перми появилась вакансия сборщика кедровых орехов с зарплатой 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, продукты, орехи, кедровые шишки, еда
Сезон сбора орехов начнется в сентябре Фото:

Пермяков приглашают собирать кедровые орехи в Ханты-Мансийский автономный округ. Работодатель обеспечит сотрудников питанием и проживанием. Заработная плата — 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Avito.

«На сезон с 1 сентября по 1 октября идет набор людей на сбор кедровой шишки в ХМАО. Сбор производится в паре с человеком. Питание и жилье предоставляется. Проезд оплачивается, в конце сезона вычитается. У кого есть желание хорошо заработать пишите, оставляйте заявки», — указано в объявлении.

Работодатель не предъявляет какие-либо требования к соискателям. Опыт и возраст не имеют значения. Заработная плата будет выплачиваться каждый день.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут жить и работать на теплоход. За работу официанта обещают 30 тысяч рублей в месяц.

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Пермяков приглашают собирать кедровые орехи в Ханты-Мансийский автономный округ. Работодатель обеспечит сотрудников питанием и проживанием. Заработная плата — 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Avito. «На сезон с 1 сентября по 1 октября идет набор людей на сбор кедровой шишки в ХМАО. Сбор производится в паре с человеком. Питание и жилье предоставляется. Проезд оплачивается, в конце сезона вычитается. У кого есть желание хорошо заработать пишите, оставляйте заявки», — указано в объявлении. Работодатель не предъявляет какие-либо требования к соискателям. Опыт и возраст не имеют значения. Заработная плата будет выплачиваться каждый день. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут жить и работать на теплоход. За работу официанта обещают 30 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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