Пермяков зовут собирать кедровые орехи за 200 тысяч рублей

В Перми появилась вакансия сборщика кедровых орехов с зарплатой 200 тысяч рублей

16 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сезон сбора орехов начнется в сентябре Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермяков приглашают собирать кедровые орехи в Ханты-Мансийский автономный округ. Работодатель обеспечит сотрудников питанием и проживанием. Заработная плата — 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Avito. «На сезон с 1 сентября по 1 октября идет набор людей на сбор кедровой шишки в ХМАО. Сбор производится в паре с человеком. Питание и жилье предоставляется. Проезд оплачивается, в конце сезона вычитается. У кого есть желание хорошо заработать пишите, оставляйте заявки», — указано в объявлении. Работодатель не предъявляет какие-либо требования к соискателям. Опыт и возраст не имеют значения. Заработная плата будет выплачиваться каждый день. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут жить и работать на теплоход. За работу официанта обещают 30 тысяч рублей в месяц.

Пермяков приглашают собирать кедровые орехи в Ханты-Мансийский автономный округ. Работодатель обеспечит сотрудников питанием и проживанием. Заработная плата — 200 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Avito. «На сезон с 1 сентября по 1 октября идет набор людей на сбор кедровой шишки в ХМАО. Сбор производится в паре с человеком. Питание и жилье предоставляется. Проезд оплачивается, в конце сезона вычитается. У кого есть желание хорошо заработать пишите, оставляйте заявки», — указано в объявлении. Работодатель не предъявляет какие-либо требования к соискателям. Опыт и возраст не имеют значения. Заработная плата будет выплачиваться каждый день. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут жить и работать на теплоход. За работу официанта обещают 30 тысяч рублей в месяц.