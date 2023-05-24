В вузе Екатеринбурга объяснили, почему запретили ходить студентам в шортах

В УГГУ связали запрет на открытую одежду для студентов с внутренними правилами

24 мая 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Из-за жаркой погоды многие студенты одевают открытую одежду, но по правилам, в вузы так ходить нельзя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Запрет на посещение вуза в открытой одежде связан с внутренними правилами, и жаркая погода — не повод ими пренебрегать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского государственного горного университета (УГГУ), где ранее появилось объявление о том, что студентов в шортах и сланцах в здание пускать не будут. «В связи с жаркой погодой мы напомнили нашим студентам о том, что в вузе действует Положение о внутриобъектовом и пропускном режим, […] один из пунктов гласит, что запрещается приходить в университет в пляжной одежде (шорты, майки, сланцы и т. д.), в спортивных костюмах (за исключением занятий по физической культуре и участия в спортивных мероприятиях)», — ответили в вузе. Ранее на входе в университет появилось объявление от администрации о том, что заходить в открытой одежде запрещено. Это смутило некоторых студентов, ведь температура воздуха на улице доходит до 30 градусов тепла.

Запрет на посещение вуза в открытой одежде связан с внутренними правилами, и жаркая погода — не повод ими пренебрегать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского государственного горного университета (УГГУ), где ранее появилось объявление о том, что студентов в шортах и сланцах в здание пускать не будут. «В связи с жаркой погодой мы напомнили нашим студентам о том, что в вузе действует Положение о внутриобъектовом и пропускном режим, […] один из пунктов гласит, что запрещается приходить в университет в пляжной одежде (шорты, майки, сланцы и т. д.), в спортивных костюмах (за исключением занятий по физической культуре и участия в спортивных мероприятиях)», — ответили в вузе. Ранее на входе в университет появилось объявление от администрации о том, что заходить в открытой одежде запрещено. Это смутило некоторых студентов, ведь температура воздуха на улице доходит до 30 градусов тепла.