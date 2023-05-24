В Кремле высказались о заморозке конфликта на Украине

Песков: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Преждевременно говорить о завершении конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия выступает против заморозки украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны.

«Россия солидарна», — ответил Песков на вопрос ТАСС, поддерживает ли РФ позицию Запада о том, что нельзя допустить замораживание конфликта на Украине. Песков отметил, что Россия рассматривает завершение спецоперации лишь полным обеспечением своих интересов. Пресс-секретарь добавил, что преждевременно говорить о завершении конфликта.

Ранее Песков оценил шансы на мир с Украиной. По его словам, предпосылок для мирного урегулирования нет, потому что на Украине официально запрещены переговоры с РФ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выступил против заморозки конфликта, передает телеканал 360.