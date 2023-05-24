Пригожин раскрыл потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пригожин: в боях за Артемовск ЧВК «Вагнер» потеряла порядка 20 тысяч бойцов
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ЧВК в боях за Артемовск потеряла порядка 20 тысяч человек, половина из них — заключенные Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск (Бахмут) составили около 20 тысяч человек. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову. Запись беседы опубликована в telegram-канале «Говорит Долгов 18+».

Ранее Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска. Позже его слова подтвердили в Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте заявлял, что потеря города станет для Киева политическим поражением и может привести к общему поражению в конфликте с Россией.

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Потери ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск (Бахмут) составили около 20 тысяч человек. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову. Запись беседы опубликована в telegram-канале «Говорит Долгов 18+». Ранее Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска. Позже его слова подтвердили в Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте заявлял, что потеря города станет для Киева политическим поражением и может привести к общему поражению в конфликте с Россией.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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