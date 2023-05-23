Ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые самостоятельно сбил украинские самолеты

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора. Об этом сообщил информированный источник, подчеркнув, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире.
«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, боевой расчет при этом только следил за работой комплекса.
Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Предполагалась, что система должна заменить в Вооруженных силах С-300. В зоне проведения спецоперации на Украине ЗРК С-350 «Витязь» появились в августе прошлого года, передает
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