23 мая 2023

Ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые самостоятельно сбил украинские самолеты

РИА Новости: ЗКР «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, химзащита, зрк, зенитно-ракетный комплекс, stock
С-350 «Витязь» сбил самолеты без участия оператора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора. Об этом сообщил информированный источник, подчеркнув, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире.

«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, боевой расчет при этом только следил за работой комплекса.

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Предполагалась, что система должна заменить в Вооруженных силах С-300. В зоне проведения спецоперации на Украине ЗРК С-350 «Витязь» появились в августе прошлого года, передает МК.

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Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора. Об этом сообщил информированный источник, подчеркнув, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире. «Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, боевой расчет при этом только следил за работой комплекса. Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Предполагалась, что система должна заменить в Вооруженных силах С-300. В зоне проведения спецоперации на Украине ЗРК С-350 «Витязь» появились в августе прошлого года, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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