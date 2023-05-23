Ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые самостоятельно сбил украинские самолеты

РИА Новости: ЗКР «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора

24 мая 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

С-350 «Витязь» сбил самолеты без участия оператора Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора. Об этом сообщил информированный источник, подчеркнув, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире. «Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, боевой расчет при этом только следил за работой комплекса. Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Предполагалась, что система должна заменить в Вооруженных силах С-300. В зоне проведения спецоперации на Украине ЗРК С-350 «Витязь» появились в августе прошлого года, передает МК .

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты без участия оператора. Об этом сообщил информированный источник, подчеркнув, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире. «Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, боевой расчет при этом только следил за работой комплекса. Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получили новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Предполагалась, что система должна заменить в Вооруженных силах С-300. В зоне проведения спецоперации на Украине ЗРК С-350 «Витязь» появились в августе прошлого года, передает МК.