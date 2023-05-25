В Екатеринбурге горит жилой деревянный дом с надворными постройками. Фото

26 мая 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Площадь пожара 200 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга, в поселке Горный Щит, горит деревянный дом и постройки. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «В Горном Щите горит деревянный дом на двух хозяев и надворные постройки. Площадь возгорания 200 квадратных метров, на месте работают пожарные», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 5:33 (3:33 по московскому времени): добавлен комментарий замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука. «В связи с угрозой распространения огня на близлежащие дома, пожару был присвоен ранг 1-БИС. Было привлечено четыре единицы техники и 15 пожарных, пожар на площади 200 квадратных метров локализован, идет разбор и проливка сгоревших конструкций», — рассказал Зинчук.

В Чкаловском районе Екатеринбурга, в поселке Горный Щит, горит деревянный дом и постройки. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «В Горном Щите горит деревянный дом на двух хозяев и надворные постройки. Площадь возгорания 200 квадратных метров, на месте работают пожарные», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 5:33 (3:33 по московскому времени): добавлен комментарий замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука. «В связи с угрозой распространения огня на близлежащие дома, пожару был присвоен ранг 1-БИС. Было привлечено четыре единицы техники и 15 пожарных, пожар на площади 200 квадратных метров локализован, идет разбор и проливка сгоревших конструкций», — рассказал Зинчук.