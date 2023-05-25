В Чкаловском районе Екатеринбурга, в поселке Горный Щит, горит деревянный дом и постройки. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«В Горном Щите горит деревянный дом на двух хозяев и надворные постройки. Площадь возгорания 200 квадратных метров, на месте работают пожарные», — сообщил очевидец.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено в 5:33 (3:33 по московскому времени): добавлен комментарий замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука.
«В связи с угрозой распространения огня на близлежащие дома, пожару был присвоен ранг 1-БИС. Было привлечено четыре единицы техники и 15 пожарных, пожар на площади 200 квадратных метров локализован, идет разбор и проливка сгоревших конструкций», — рассказал Зинчук.
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