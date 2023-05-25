Суд отказал скандальному журналисту из ХМАО в сокращении тюремного срока

Эдуард Шмонин получил срок за фейки и вымогательство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Седьмой кассационный суд отказал в сокращении тюремного срока скандальному журналисту из ХМАО Эдуарду Шмонину, которого приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки и вымогательство. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«23 мая кассационный суд рассмотрел жалобу Шмонина. Журналист просил пересмотра дела. Но суд счел доводы не обоснованными и оставил приговор без изменения», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в седьмой кассационный суд. По номеру телефона, указанному на сайте суда, никто не ответил на телефонный звонок.

Шмонин получил срок за распространение фейков на своем интернет-портале «Чиновник.ру». Также ему вменили вымогательство. Он требовал деньги с вип-персон за компрометирующую информацию. В случае отказа обещал опубликовать ее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО скандальный журналист получил срок за фейки и порно. Создателя интернет-портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина отправили в колонию строгого режима на 8 лет.