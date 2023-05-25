25 мая 2023

Суд отказал скандальному журналисту из ХМАО в сокращении тюремного срока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы главы. Сургут, шмонин эдуард
Эдуард Шмонин получил срок за фейки и вымогательство Фото:

Седьмой кассационный суд отказал в сокращении тюремного срока скандальному журналисту из ХМАО Эдуарду Шмонину, которого приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки и вымогательство. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«23 мая кассационный суд рассмотрел жалобу Шмонина. Журналист просил пересмотра дела. Но суд счел доводы не обоснованными и оставил приговор без изменения», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в седьмой кассационный суд. По номеру телефона, указанному на сайте суда, никто не ответил на телефонный звонок.

Шмонин получил срок за распространение фейков на своем интернет-портале «Чиновник.ру». Также ему вменили вымогательство. Он требовал деньги с вип-персон за компрометирующую информацию. В случае отказа обещал опубликовать ее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО скандальный журналист получил срок за фейки и порно. Создателя интернет-портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина отправили в колонию строгого режима на 8 лет.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Седьмой кассационный суд отказал в сокращении тюремного срока скандальному журналисту из ХМАО Эдуарду Шмонину, которого приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки и вымогательство. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «23 мая кассационный суд рассмотрел жалобу Шмонина. Журналист просил пересмотра дела. Но суд счел доводы не обоснованными и оставил приговор без изменения», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в седьмой кассационный суд. По номеру телефона, указанному на сайте суда, никто не ответил на телефонный звонок. Шмонин получил срок за распространение фейков на своем интернет-портале «Чиновник.ру». Также ему вменили вымогательство. Он требовал деньги с вип-персон за компрометирующую информацию. В случае отказа обещал опубликовать ее. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО скандальный журналист получил срок за фейки и порно. Создателя интернет-портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина отправили в колонию строгого режима на 8 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...