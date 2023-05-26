Челябинская полиция изъяла у байкеров 60 мотоциклов в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист». На нарушителей составлено 294 административных протоколов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«За несколько дней составлено 294 административных протокола. На специализированную стоянку помещено почти 60 мотоциклов. Выявлено порядка 50 единиц мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию», — уточнили в полицейском главке региона.
По данным полиции, за время рейдов выявлено 11 водителей мотоциклов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 96 водителей управляли мотоциклами без прав.
В Челябинской области с началом мотосезона запущено спецмероприятие по поддержанию тишины «Мотоциклист». Жителей региона призвали сообщать о шумных мотоциклистах в полицию.
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