26 мая 2023

Челябинская полиция изъяла у байкеров 60 мотоциклов. Фото

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Свадьба байкеров. Асбест. Свердловская область, мотоцикл, кот, черный кот, байк, байкеры, субкультура
На мотоциклистов-нарушителей составлены протоколы Фото:

Челябинская полиция изъяла у байкеров 60 мотоциклов в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист». На нарушителей составлено 294 административных протоколов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«За несколько дней составлено 294 административных протокола. На специализированную стоянку помещено почти 60 мотоциклов. Выявлено порядка 50 единиц мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию», — уточнили в полицейском главке региона.

По данным полиции, за время рейдов выявлено 11 водителей мотоциклов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 96 водителей управляли мотоциклами без прав.

В Челябинской области с началом мотосезона запущено спецмероприятие по поддержанию тишины «Мотоциклист». Жителей региона призвали сообщать о шумных мотоциклистах в полицию.

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Челябинская полиция изъяла у байкеров 60 мотоциклов в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист». На нарушителей составлено 294 административных протоколов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «За несколько дней составлено 294 административных протокола. На специализированную стоянку помещено почти 60 мотоциклов. Выявлено порядка 50 единиц мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию», — уточнили в полицейском главке региона. По данным полиции, за время рейдов выявлено 11 водителей мотоциклов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 96 водителей управляли мотоциклами без прав. В Челябинской области с началом мотосезона запущено спецмероприятие по поддержанию тишины «Мотоциклист». Жителей региона призвали сообщать о шумных мотоциклистах в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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