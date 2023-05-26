В Свердловской области опрокинулся грузовик из-за лопнувшего колеса. Фото

На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск перевернулся цементовоз

27 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика не пострадал Фото: Александр Мамаев © URA.RU На четвертом километре трассы Верхняя Пышма — Невьянск опрокинулся автоцементовоз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону. Цементовоз наехал на ограждение дороги и перевернулся», — сообщили в ведомстве. Водитель в результате ДТП не пострадал. Движение транспорта на участке дороги восстановлено.

На четвертом километре трассы Верхняя Пышма — Невьянск опрокинулся автоцементовоз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону. Цементовоз наехал на ограждение дороги и перевернулся», — сообщили в ведомстве. Водитель в результате ДТП не пострадал. Движение транспорта на участке дороги восстановлено.