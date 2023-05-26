26 мая 2023

В Свердловской области опрокинулся грузовик из-за лопнувшего колеса. Фото

На автодороге Верхняя Пышма — Невьянск перевернулся цементовоз
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Водитель грузовика не пострадал Фото:

На четвертом километре трассы Верхняя Пышма — Невьянск опрокинулся автоцементовоз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Водитель грузовика услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону. Цементовоз наехал на ограждение дороги и перевернулся», — сообщили в ведомстве.

Водитель в результате ДТП не пострадал. Движение транспорта на участке дороги восстановлено.

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На четвертом километре трассы Верхняя Пышма — Невьянск опрокинулся автоцементовоз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону. Цементовоз наехал на ограждение дороги и перевернулся», — сообщили в ведомстве. Водитель в результате ДТП не пострадал. Движение транспорта на участке дороги восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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