Водитель грузовика не пострадал
На четвертом километре трассы Верхняя Пышма — Невьянск опрокинулся автоцементовоз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Водитель грузовика услышал, как хлопнуло колесо, автомобиль резко повело в левую сторону. Цементовоз наехал на ограждение дороги и перевернулся», — сообщили в ведомстве.
Водитель в результате ДТП не пострадал. Движение транспорта на участке дороги восстановлено.
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