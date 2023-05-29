Уральский меценат преподнес театру в Донбассе уникальный подарок. Фото

30 мая 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Предприятие Станислава Баженова сшило занавес для Донбасского театра Фото: Bazhenov Group Russia На предприятии, которое принадлежит уральскому меценату, изготовили стокилограммовый занавес в качестве подарка для Донбасского театра. Изделие выполнено из негорючего театрального бархата рубинового цвета. Занавес увенчан двуглавым орлом полутораметровой величины. Об этом URA.RU рассказали в компании Bazhenov Group Russia, которая и изготовила презент для театра. «Донбасс — это то место на карте планеты, где простым людям нужна поддержка и помощь. Единственная сфера которая способна объединить людей и способствует созиданию — это культура и искусство. Новоазовский Центр культуры — одна из немногих сохранившихся концертных площадок, которая радует зрителей выступлениями артистов, как луч света и отдушина в сегодняшних тяжелейших условиях. Мы предложили свою помощь, как первый небольшой, но самый важный и необходимый шаг. Этот шаг мы сделали в силу своих возможностей, надеясь, что другие инициативные люди его подхватят и будут думать, в первую очередь, об обычных людях», — отметил основатель Bazhenov Group Russia Станислав Баженов. Ранее Баженов выступал спонсором выставки эскизов народных костюмов Уральского государственного академического русского народного хора, фестиваля фортепианного искусства Bechstein, Уральского культурного форума. Кроме всего, бизнесмен инициирует создание Уральской аллеи славы. Памятное место будет посвящено известным артистам, выдающимся спортсменам и другим личностям, прославлявшим столицу Урала и Свердловскую область. Благотворитель преподнес памятный подарок для Донбасского театра Фото: Bazhenov Group Russia Основатель Bazhenov Group Russia решил помочь Донбасскому театру. Станислав Баженов подарил театру стокилограммовый занавес Фото: Bazhenov Group Russia На занавесе красуется двуглавый орел Фото: Bazhenov Group Russia Величина двуглавого орла на занавесе достигает 1,5 метра Фото: Bazhenov Group Russia Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На предприятии, которое принадлежит уральскому меценату, изготовили стокилограммовый занавес в качестве подарка для Донбасского театра. Изделие выполнено из негорючего театрального бархата рубинового цвета. Занавес увенчан двуглавым орлом полутораметровой величины. Об этом URA.RU рассказали в компании Bazhenov Group Russia, которая и изготовила презент для театра. «Донбасс — это то место на карте планеты, где простым людям нужна поддержка и помощь. Единственная сфера которая способна объединить людей и способствует созиданию — это культура и искусство. Новоазовский Центр культуры — одна из немногих сохранившихся концертных площадок, которая радует зрителей выступлениями артистов, как луч света и отдушина в сегодняшних тяжелейших условиях. Мы предложили свою помощь, как первый небольшой, но самый важный и необходимый шаг. Этот шаг мы сделали в силу своих возможностей, надеясь, что другие инициативные люди его подхватят и будут думать, в первую очередь, об обычных людях», — отметил основатель Bazhenov Group Russia Станислав Баженов. Ранее Баженов выступал спонсором выставки эскизов народных костюмов Уральского государственного академического русского народного хора, фестиваля фортепианного искусства Bechstein, Уральского культурного форума. Кроме всего, бизнесмен инициирует создание Уральской аллеи славы. Памятное место будет посвящено известным артистам, выдающимся спортсменам и другим личностям, прославлявшим столицу Урала и Свердловскую область.