29 мая 2023

Уральский меценат преподнес театру в Донбассе уникальный подарок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие Станислава Баженова сшило занавес для Донбасского театра
Предприятие Станислава Баженова сшило занавес для Донбасского театра Фото:

На предприятии, которое принадлежит уральскому меценату, изготовили стокилограммовый занавес в качестве подарка для Донбасского театра. Изделие выполнено из негорючего театрального бархата рубинового цвета. Занавес увенчан двуглавым орлом полутораметровой величины. Об этом URA.RU рассказали в компании Bazhenov Group Russia, которая и изготовила презент для театра.

«Донбасс — это то место на карте планеты, где простым людям нужна поддержка и помощь. Единственная сфера которая способна объединить людей и способствует созиданию — это культура и искусство. Новоазовский Центр культуры — одна из немногих сохранившихся концертных площадок, которая радует зрителей выступлениями артистов, как луч света и отдушина в сегодняшних тяжелейших условиях. Мы предложили свою помощь, как первый небольшой, но самый важный и необходимый шаг. Этот шаг мы сделали в силу своих возможностей, надеясь, что другие инициативные люди его подхватят и будут думать, в первую очередь, об обычных людях», — отметил основатель Bazhenov Group Russia Станислав Баженов.

Ранее Баженов выступал спонсором выставки эскизов народных костюмов Уральского государственного академического русского народного хора, фестиваля фортепианного искусства Bechstein, Уральского культурного форума. Кроме всего, бизнесмен инициирует создание Уральской аллеи славы. Памятное место будет посвящено известным артистам, выдающимся спортсменам и другим личностям, прославлявшим столицу Урала и Свердловскую область.

Благотворитель преподнес памятный подарок для Донбасского театра
Благотворитель преподнес памятный подарок для Донбасского театра
Фото:
Основатель Bazhenov Group Russia решил помочь Донбасскому театру. Станислав Баженов подарил театру стокилограммовый занавес
Основатель Bazhenov Group Russia решил помочь Донбасскому театру. Станислав Баженов подарил театру стокилограммовый занавес
Фото:
На занавесе красуется двуглавый орел
На занавесе красуется двуглавый орел
Фото:
Величина двуглавого орла на занавесе достигает 1,5 метра
Величина двуглавого орла на занавесе достигает 1,5 метра
Фото:
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На предприятии, которое принадлежит уральскому меценату, изготовили стокилограммовый занавес в качестве подарка для Донбасского театра. Изделие выполнено из негорючего театрального бархата рубинового цвета. Занавес увенчан двуглавым орлом полутораметровой величины. Об этом URA.RU рассказали в компании Bazhenov Group Russia, которая и изготовила презент для театра. «Донбасс — это то место на карте планеты, где простым людям нужна поддержка и помощь. Единственная сфера которая способна объединить людей и способствует созиданию — это культура и искусство. Новоазовский Центр культуры — одна из немногих сохранившихся концертных площадок, которая радует зрителей выступлениями артистов, как луч света и отдушина в сегодняшних тяжелейших условиях. Мы предложили свою помощь, как первый небольшой, но самый важный и необходимый шаг. Этот шаг мы сделали в силу своих возможностей, надеясь, что другие инициативные люди его подхватят и будут думать, в первую очередь, об обычных людях», — отметил основатель Bazhenov Group Russia Станислав Баженов. Ранее Баженов выступал спонсором выставки эскизов народных костюмов Уральского государственного академического русского народного хора, фестиваля фортепианного искусства Bechstein, Уральского культурного форума. Кроме всего, бизнесмен инициирует создание Уральской аллеи славы. Памятное место будет посвящено известным артистам, выдающимся спортсменам и другим личностям, прославлявшим столицу Урала и Свердловскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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