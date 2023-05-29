В Кольцово пытались ручкой заколоть военного в бейсболке с буквой Z

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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Мужчины после конфликта разлетелись в разные стороны России Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчина пытался заколоть ручкой человека в камуфляжной форме и бейсболке с буквой Z. Нападавшему якобы не понравился малороссийский говор военного, сообщили очевидцы ЧП.

«Мужчина в камуфляжной одежде и бейсболке с буквой Z ждал рейса в Сочи. Он летел в военный госпиталь на лечение. Он же и пригласил второго мужчину вместе скоротать время. Но собеседнику не понравился говор военного», — цитирует издание «КП-Екатеринбург» слова свидетелей инцидента.

Оказалось, что военный родом из Ростовской области и говорит с южнорусским акцентом, похожим на украинский. Это не понравилось его случайному попутчику. Мужчина сначала попросил у официанта нож, а потом выхватил ручку и попытался ударить ею в шею военного.

К счастью, официанту удалось разнять оппонентов. В итоге каждый из них улетел в свой пункт назначения: военный в Сочи, а его обидчик в Барнаул. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. Там обещали предоставить ответ позднее.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчина пытался заколоть ручкой человека в камуфляжной форме и бейсболке с буквой Z. Нападавшему якобы не понравился малороссийский говор военного, сообщили очевидцы ЧП. «Мужчина в камуфляжной одежде и бейсболке с буквой Z ждал рейса в Сочи. Он летел в военный госпиталь на лечение. Он же и пригласил второго мужчину вместе скоротать время. Но собеседнику не понравился говор военного», — цитирует издание «КП-Екатеринбург» слова свидетелей инцидента. Оказалось, что военный родом из Ростовской области и говорит с южнорусским акцентом, похожим на украинский. Это не понравилось его случайному попутчику. Мужчина сначала попросил у официанта нож, а потом выхватил ручку и попытался ударить ею в шею военного. К счастью, официанту удалось разнять оппонентов. В итоге каждый из них улетел в свой пункт назначения: военный в Сочи, а его обидчик в Барнаул. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. Там обещали предоставить ответ позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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