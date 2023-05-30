30 мая 2023

В Екатеринбурге мигранты взялись за вопрос повышения рождаемости

Железнодорожный район Екатеринбурга стал рекордсменом по рождаемости из-за мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр Железнодорожного района губернатором Свердловской области. Екатеринбург, железнодорожный район, парк ургупс
В Железнодорожном районе число жителей выросло более чем на полтысячи человек Фото:

Железнодорожный район Екатеринбург оказался единственным районом, где рождаемость превысила смертность. По данным на 1 октября 2021 года численность населения района составила 162,7 тысяч человек, а в 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека. По словам глаы администрации Железнодорожного района Виталия Першина, на рождаемости сказался приток мигрантов.

«Очень большой приток мигрантов. [Рождаемость превышает смертность], в том числе, за счет них», — сообщил Першин во время заседания комиссии по местному самоуправлению городской думы.

Ранее власти Екатеринбурга заявляли, что показатели рождаемости в городе восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге сообщал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

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Железнодорожный район Екатеринбург оказался единственным районом, где рождаемость превысила смертность. По данным на 1 октября 2021 года численность населения района составила 162,7 тысяч человек, а в 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека. По словам глаы администрации Железнодорожного района Виталия Першина, на рождаемости сказался приток мигрантов. «Очень большой приток мигрантов. [Рождаемость превышает смертность], в том числе, за счет них», — сообщил Першин во время заседания комиссии по местному самоуправлению городской думы. Ранее власти Екатеринбурга заявляли, что показатели рождаемости в городе восстановятся к 2025 году. Об этом на брифинге сообщал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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