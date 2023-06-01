Политэлиты ЯНАО пообещали поддержать Моора на выборах тюменского губернатора. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Ямал покажет высокий результат на выборах губернатора Тюменской области Фото:

Экс-куратор ямальского внупола Соколова провела в Салехарде совещание по выборам тюменского губернатора. Прежний замгубернатора ЯНАО, а теперь депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова добилась от бывших коллег гарантий максимальной поддержки главы Тюменской области Александра Моора, сообщил источник URA.RU.

«Официально это был рабочий визит комитета по государственному устройству, в ходе которого Соколова также провела переговоры с бывшими коллегами. Ямал гарантирует поддержку Моора на выборах», — сообщил инсайдер. Все электоральные рекорды (по явке и голосованию за партию власти) в ЯНАО были поставлены именно при Соколовой.

В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор приезжал в Новый Уренгой на встречу кандидатов праймериз. Он отмечал, что основной целью его программы на праймериз будет сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-куратор ямальского внупола Соколова провела в Салехарде совещание по выборам тюменского губернатора. Прежний замгубернатора ЯНАО, а теперь депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова добилась от бывших коллег гарантий максимальной поддержки главы Тюменской области Александра Моора, сообщил источник URA.RU. «Официально это был рабочий визит комитета по государственному устройству, в ходе которого Соколова также провела переговоры с бывшими коллегами. Ямал гарантирует поддержку Моора на выборах», — сообщил инсайдер. Все электоральные рекорды (по явке и голосованию за партию власти) в ЯНАО были поставлены именно при Соколовой. В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Моор приезжал в Новый Уренгой на встречу кандидатов праймериз. Он отмечал, что основной целью его программы на праймериз будет сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...