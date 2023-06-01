Экс-куратор ямальского внупола Соколова провела в Салехарде совещание по выборам тюменского губернатора. Прежний замгубернатора ЯНАО, а теперь депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова добилась от бывших коллег гарантий максимальной поддержки главы Тюменской области Александра Моора, сообщил источник URA.RU.
«Официально это был рабочий визит комитета по государственному устройству, в ходе которого Соколова также провела переговоры с бывшими коллегами. Ямал гарантирует поддержку Моора на выборах», — сообщил инсайдер. Все электоральные рекорды (по явке и голосованию за партию власти) в ЯНАО были поставлены именно при Соколовой.
В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Моор приезжал в Новый Уренгой на встречу кандидатов праймериз. Он отмечал, что основной целью его программы на праймериз будет сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО.
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