Политэлиты ЯНАО пообещали поддержать Моора на выборах тюменского губернатора. Инсайд

01 июня 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Ямал покажет высокий результат на выборах губернатора Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-куратор ямальского внупола Соколова провела в Салехарде совещание по выборам тюменского губернатора. Прежний замгубернатора ЯНАО, а теперь депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова добилась от бывших коллег гарантий максимальной поддержки главы Тюменской области Александра Моора, сообщил источник URA.RU. «Официально это был рабочий визит комитета по государственному устройству, в ходе которого Соколова также провела переговоры с бывшими коллегами. Ямал гарантирует поддержку Моора на выборах», — сообщил инсайдер. Все электоральные рекорды (по явке и голосованию за партию власти) в ЯНАО были поставлены именно при Соколовой. В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Моор приезжал в Новый Уренгой на встречу кандидатов праймериз. Он отмечал, что основной целью его программы на праймериз будет сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО.

Экс-куратор ямальского внупола Соколова провела в Салехарде совещание по выборам тюменского губернатора. Прежний замгубернатора ЯНАО, а теперь депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова добилась от бывших коллег гарантий максимальной поддержки главы Тюменской области Александра Моора, сообщил источник URA.RU. «Официально это был рабочий визит комитета по государственному устройству, в ходе которого Соколова также провела переговоры с бывшими коллегами. Ямал гарантирует поддержку Моора на выборах», — сообщил инсайдер. Все электоральные рекорды (по явке и голосованию за партию власти) в ЯНАО были поставлены именно при Соколовой. В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Моор приезжал в Новый Уренгой на встречу кандидатов праймериз. Он отмечал, что основной целью его программы на праймериз будет сохранение хороших отношений с ХМАО и ЯНАО.