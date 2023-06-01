В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках. Карта

01 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Светофоры отключат на перекрестках по Гагарина и Хлебозаводской Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Челябинске 2 июня отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Планируется отключение светофоров на четырех пересечениях. Работы пройдут 2 июня», — уточнили в мэрии. С 8:00 до 12:00 будут выключены светофоры на пересечении Гагарина с Агалакова. На перекрестке Гагарина и Дзержинского отключение пройдет с 9:00 до 17:00. С 13:00 до 15:00 отключат два перекрестка Хлебозаводской — с улицами Морская и 32-й Годовщины Октября. Светофоры по Хлебозаводской будут отключены с 13:00 до 15:00 карта: сервис «Яндекс.Карты» Пересечение Гагарина с Дзержинского пройдет с 9:00 до 17:00, с Агалакова — с 8:00 до 12:00 карта: сервис «Яндекс.Карты»

В Челябинске 2 июня отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Планируется отключение светофоров на четырех пересечениях. Работы пройдут 2 июня», — уточнили в мэрии. С 8:00 до 12:00 будут выключены светофоры на пересечении Гагарина с Агалакова. На перекрестке Гагарина и Дзержинского отключение пройдет с 9:00 до 17:00. С 13:00 до 15:00 отключат два перекрестка Хлебозаводской — с улицами Морская и 32-й Годовщины Октября.