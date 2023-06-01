В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках. Карта

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Светофоры отключат на перекрестках по Гагарина и Хлебозаводской Фото:

В Челябинске 2 июня отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Планируется отключение светофоров на четырех пересечениях. Работы пройдут 2 июня», — уточнили в мэрии.

С 8:00 до 12:00 будут выключены светофоры на пересечении Гагарина с Агалакова. На перекрестке Гагарина и Дзержинского отключение пройдет с 9:00 до 17:00. С 13:00 до 15:00 отключат два перекрестка Хлебозаводской — с улицами Морская и 32-й Годовщины Октября.

Светофоры по Хлебозаводской будут отключены с 13:00 до 15:00
Светофоры по Хлебозаводской будут отключены с 13:00 до 15:00
Пересечение Гагарина с Дзержинского пройдет с 9:00 до 17:00, с Агалакова — с 8:00 до 12:00
Пересечение Гагарина с Дзержинского пройдет с 9:00 до 17:00, с Агалакова — с 8:00 до 12:00

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В Челябинске 2 июня отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Планируется отключение светофоров на четырех пересечениях. Работы пройдут 2 июня», — уточнили в мэрии. С 8:00 до 12:00 будут выключены светофоры на пересечении Гагарина с Агалакова. На перекрестке Гагарина и Дзержинского отключение пройдет с 9:00 до 17:00. С 13:00 до 15:00 отключат два перекрестка Хлебозаводской — с улицами Морская и 32-й Годовщины Октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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