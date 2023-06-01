В Екатеринбурге на улице Токарей водитель «Мазды» влетел на полном ходу в каток, укладывающий новое дорожное покрытие. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«В начале первого ночи автомобиль „Мазда“ протаранил асфальтоукладчик, который вел дорожные работы. Удар был такой силы что многотонный каток отбросило на метр, вырвало кабину и гидравлику, загнув железное колесо катка. После удара „Мазда“ загорелась, но рабочие дорожного управления быстро потушили огонь», — поделился подробностями ДТП наш читатель.
По словам дорожных рабочих, водитель иномарки находился в неадекватном состоянии. Его доставили в 36 горбольницу с травмами.
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