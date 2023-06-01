Жителей ХМАО в выходные ждет 30-тиградусная жара, грозы и дожди

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные 3 и 4 июня ожидается днем до 30 градусов тепла, в отдельных районах будут идти дожди и местами возможны грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В субботу 3 июня на территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью ожидается температура воздуха +13,+18, местами до +5,+10 градусов. Днем потеплеет до +25,+30, местами до +18,+23 градусов. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы», — передают синоптики на сайте управления.
В воскресенье 4 июня на территории округа температура воздуха днем составит +25,+30 градусов, ночью опустится до +13,+18 градусов. Местами также возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что в первые дни лета в ХМАО ожидаются грозы и дожди. Синоптики предупреждают о возможных порывах ветра до 17 м/с.
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