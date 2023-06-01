01 июня 2023

В Тюмени пенсионеров и инвалидов размещали в опасном для жизни здании

Суд временно приостановил работу тюменского пансионата «РЭМЕЛИ» из-за нарушений правил безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попрошайка на дороге. Тюмень, инвалид, машины, попрошайка, дорога, автомобили, колясочник
В пансионате, где проживали 40 человек, обнаружены нарушения правил пожарной безопасности и санитарных норм Фото:

В Тюмени приостановлена работа пансионата «РЭМЕЛИ», в котором прокуратура обнаружила множество нарушений пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области.

«Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращениям граждан, сообщениям органов государственной власти, а так же по информации, опубликованной в социальных сетях. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными. Выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил, противопожарного законодательства», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что пансионат принадлежит ООО «Гармония», которое зарегистрировано в Кемеровской области. В региональном реестре поставщиков социальных услуг учреждение не состоит, а услуги предоставляет на основании коммерческих соглашений. Деятельность пансионата приостановлена, постояльцам ищут новое место размещения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени приостановлена работа пансионата «РЭМЕЛИ», в котором прокуратура обнаружила множество нарушений пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращениям граждан, сообщениям органов государственной власти, а так же по информации, опубликованной в социальных сетях. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными. Выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил, противопожарного законодательства», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что пансионат принадлежит ООО «Гармония», которое зарегистрировано в Кемеровской области. В региональном реестре поставщиков социальных услуг учреждение не состоит, а услуги предоставляет на основании коммерческих соглашений. Деятельность пансионата приостановлена, постояльцам ищут новое место размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...