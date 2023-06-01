В Тюмени пенсионеров и инвалидов размещали в опасном для жизни здании

В Тюмени приостановлена работа пансионата «РЭМЕЛИ», в котором прокуратура обнаружила множество нарушений пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области.
«Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращениям граждан, сообщениям органов государственной власти, а так же по информации, опубликованной в социальных сетях. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными. Выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил, противопожарного законодательства», — говорится в сообщении.
Так же сообщается, что пансионат принадлежит ООО «Гармония», которое зарегистрировано в Кемеровской области. В региональном реестре поставщиков социальных услуг учреждение не состоит, а услуги предоставляет на основании коммерческих соглашений. Деятельность пансионата приостановлена, постояльцам ищут новое место размещения.
В Тюмени приостановлена работа пансионата «РЭМЕЛИ», в котором прокуратура обнаружила множество нарушений пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращениям граждан, сообщениям органов государственной власти, а так же по информации, опубликованной в социальных сетях. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными. Выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил, противопожарного законодательства», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что пансионат принадлежит ООО «Гармония», которое зарегистрировано в Кемеровской области. В региональном реестре поставщиков социальных услуг учреждение не состоит, а услуги предоставляет на основании коммерческих соглашений. Деятельность пансионата приостановлена, постояльцам ищут новое место размещения.