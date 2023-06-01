01 июня 2023

В Металлургическом районе Челябинска отключат горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Металлургическом районе горячую воду отключат с 5 по 7 июня Фото:

В Металлургическом районе Челябинска с 5 июня отключат горячую воду. О том, что причиной стало испытание магистральных сетей, URA.RU сообщили в мэрии Челябинска.

«С 5 июня в Металлургическом районе проводятся испытания магистральных сетей на тепловые потери. Горячее водоснабжение будет отключено до 7 июня», — сообщили в мэрии.

Проверка поможет оценить состояние трубопроводов и качество теплоснабжения. Граждан просят отнестись с пониманием и соблюдать правила безопасности рядом с теплосетями.

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В Металлургическом районе Челябинска с 5 июня отключат горячую воду. О том, что причиной стало испытание магистральных сетей, URA.RU сообщили в мэрии Челябинска. «С 5 июня в Металлургическом районе проводятся испытания магистральных сетей на тепловые потери. Горячее водоснабжение будет отключено до 7 июня», — сообщили в мэрии. Проверка поможет оценить состояние трубопроводов и качество теплоснабжения. Граждан просят отнестись с пониманием и соблюдать правила безопасности рядом с теплосетями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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