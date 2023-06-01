В Металлургическом районе Челябинска отключат горячую воду

В Металлургическом районе горячую воду отключат с 5 по 7 июня
В Металлургическом районе Челябинска с 5 июня отключат горячую воду. О том, что причиной стало испытание магистральных сетей, URA.RU сообщили в мэрии Челябинска.
«С 5 июня в Металлургическом районе проводятся испытания магистральных сетей на тепловые потери. Горячее водоснабжение будет отключено до 7 июня», — сообщили в мэрии.
Проверка поможет оценить состояние трубопроводов и качество теплоснабжения. Граждан просят отнестись с пониманием и соблюдать правила безопасности рядом с теплосетями.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!