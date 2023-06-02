У мэра Екатеринбурга уводят топ-менеджера, помогавшего ему в конфликте с миллиардером

Говорят, трудоустройство срывается на уровне замов Алексея Орлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кадровая скамейка мэра Екатеринбурга Алексея Орлова сокращается. По данным URA.RU, у него уводят экс-гендиректора «Водоканала» Евгения Лузгина, который так и не получил предложений от администрации, хотя выступил на стороне Орлова в его конфликте с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»).

События разворачивались в конце 2022-го — начале 2023 года, когда Орлов начал отстранять людей Кочеткова от управления «Водоканалом». Рискуя, Лузгин выполнил все его поручения, а 10 апреля был уволен — после разговора Кочеткова с губернатором Евгением Куйвашевым. Ожидалось, что Лузгина, оставшегося без работы, отправят спасать один из проблемных МУПов. «Он хороший технарь. Да и Орлов хочет показать, что своих не бросает», — анонсировал тогда знакомый муниципальный служащий.

Спустя два месяца, отвечая на вопрос корреспондента, почему назначение Лузгина до сих пор не состоялось, собеседник не смог назвать причин. «Пока затихло почему-то. По идее, этим должны были заниматься [первый вице-мэр Игорь] Сутягин и [вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко», — сказал источник.

А собеседник на «Водоканале» из команды Лузгина сообщил, что, пока тот ждал предложения от руководства Екатеринбурга, ему якобы пришел оффер из другого региона. «Сейчас там переговоры», — поделился он. Сам Лузгин не стал ни подтверждать, ни о опровергать это. «На данный момент я советник нового гендиректора [„Водоканала“]», — сказал он.

О том, что Лузгин действительно может уехать в другой регион, слышал и второй источник в горадминистрации. «Орлов хорошо о нем отзывается, но про задачу подыскивать ему место я не слышал», — прокомментировал источник.