Свердловские власти продлевают сроки помощи детям участников СВО

Меры поддержки касаются школьников и учащихся колледжей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Свердловские депутаты заксобрания поддержали идею продлить срок поддержки детей участников спецоперации на год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Продление срока продления соцпомощи детям участников СВО поддержали единогласно», — сообщил корреспондент. Предлагалось продлить поддержку до 1 июля 2024 года.
Школьникам и учащимся колледжей, согласно принятым мерам, полагается горячее питание. Студентам, обучающимся по рабочим специальностям, предоставляют одежду и необходимый инвентарь. Кроме этого, власти могут предоставить им денежную выплату.
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