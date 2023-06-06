Свердловские власти продлевают сроки помощи детям участников СВО

06 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Меры поддержки касаются школьников и учащихся колледжей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские депутаты заксобрания поддержали идею продлить срок поддержки детей участников спецоперации на год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Продление срока продления соцпомощи детям участников СВО поддержали единогласно», — сообщил корреспондент. Предлагалось продлить поддержку до 1 июля 2024 года. Школьникам и учащимся колледжей, согласно принятым мерам, полагается горячее питание. Студентам, обучающимся по рабочим специальностям, предоставляют одежду и необходимый инвентарь. Кроме этого, власти могут предоставить им денежную выплату.

Свердловские депутаты заксобрания поддержали идею продлить срок поддержки детей участников спецоперации на год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Продление срока продления соцпомощи детям участников СВО поддержали единогласно», — сообщил корреспондент. Предлагалось продлить поддержку до 1 июля 2024 года. Школьникам и учащимся колледжей, согласно принятым мерам, полагается горячее питание. Студентам, обучающимся по рабочим специальностям, предоставляют одежду и необходимый инвентарь. Кроме этого, власти могут предоставить им денежную выплату.