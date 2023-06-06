Свердловские власти продлевают сроки помощи детям участников СВО

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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Меры поддержки касаются школьников и учащихся колледжей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские депутаты заксобрания поддержали идею продлить срок поддержки детей участников спецоперации на год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Продление срока продления соцпомощи детям участников СВО поддержали единогласно», — сообщил корреспондент. Предлагалось продлить поддержку до 1 июля 2024 года.

Школьникам и учащимся колледжей, согласно принятым мерам, полагается горячее питание. Студентам, обучающимся по рабочим специальностям, предоставляют одежду и необходимый инвентарь. Кроме этого, власти могут предоставить им денежную выплату.

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Свердловские депутаты заксобрания поддержали идею продлить срок поддержки детей участников спецоперации на год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Продление срока продления соцпомощи детям участников СВО поддержали единогласно», — сообщил корреспондент. Предлагалось продлить поддержку до 1 июля 2024 года. Школьникам и учащимся колледжей, согласно принятым мерам, полагается горячее питание. Студентам, обучающимся по рабочим специальностям, предоставляют одежду и необходимый инвентарь. Кроме этого, власти могут предоставить им денежную выплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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