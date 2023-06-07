Медведев: Запад не даст Украине возможности отступить

07 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Украина будет вынуждена идти до конца в своем конфликте с РФ, заявил Демитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина уже не сможет отступить. Она будет продолжать конфликт с Россией, так как Запад не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Выбор у киевского режима отсутствует. [Киеву] надо наступать», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он предполагает, что разочарование [Запада] может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [его приближенным] жизни», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он подытожил, что Киев будет вынужден идти до конца. Владимир Зеленский говорил о том, что если Запад не даст Украине в ближайшее время гарантий безопасности, это будет восприниматься как предательство. С таким заявлением выступал и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Также на Западе подчеркивали, что их поддержка будет зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Украина уже не сможет отступить. Она будет продолжать конфликт с Россией, так как Запад не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Выбор у киевского режима отсутствует. [Киеву] надо наступать», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он предполагает, что разочарование [Запада] может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [его приближенным] жизни», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он подытожил, что Киев будет вынужден идти до конца. Владимир Зеленский говорил о том, что если Запад не даст Украине в ближайшее время гарантий безопасности, это будет восприниматься как предательство. С таким заявлением выступал и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Также на Западе подчеркивали, что их поддержка будет зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.