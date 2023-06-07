Медведев: Запад не даст Украине возможности отступить

Украина уже не сможет отступить. Она будет продолжать конфликт с Россией, так как Запад не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Выбор у киевского режима отсутствует. [Киеву] надо наступать», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он предполагает, что разочарование [Запада] может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [его приближенным] жизни», —
Владимир Зеленский говорил о том, что если Запад не даст Украине в ближайшее время гарантий безопасности, это будет восприниматься как предательство. С таким заявлением выступал и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Также на Западе подчеркивали, что их поддержка будет зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
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