Медведев: Запад не даст Украине возможности отступить

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Украина будет вынуждена идти до конца в своем конфликте с РФ, заявил Демитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина уже не сможет отступить. Она будет продолжать конфликт с Россией, так как Запад не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Выбор у киевского режима отсутствует. [Киеву] надо наступать», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он предполагает, что разочарование [Запада] может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [его приближенным] жизни», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он подытожил, что Киев будет вынужден идти до конца.

Владимир Зеленский говорил о том, что если Запад не даст Украине в ближайшее время гарантий безопасности, это будет восприниматься как предательство. С таким заявлением выступал и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Также на Западе подчеркивали, что их поддержка будет зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

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Украина уже не сможет отступить. Она будет продолжать конфликт с Россией, так как Запад не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Выбор у киевского режима отсутствует. [Киеву] надо наступать», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он предполагает, что разочарование [Запада] может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [его приближенным] жизни», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он подытожил, что Киев будет вынужден идти до конца. Владимир Зеленский говорил о том, что если Запад не даст Украине в ближайшее время гарантий безопасности, это будет восприниматься как предательство. С таким заявлением выступал и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Также на Западе подчеркивали, что их поддержка будет зависеть от успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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