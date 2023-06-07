В свердловском поселке загорелся барак. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, тушение, ликвидация пожара, проливка, пожарный
Барак удалось потушить лишь к вечеру (архивное фото) Фото:

В поселке Аять Невьянского городского округа (Свердловская область) днем загорелся барак, который тушили до вечера. Сложности возникли из-за большой удаленности водоисточников: воду пришлось возить с расстояния 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Днем 7 июня на пульт пожарной охраны п. Аять Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на ул. Ленина. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили что происходит горение частично расселенного барака и существовала угроза распространения пламени на соседнее здание», — рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать лишь к вечеру на площади 300 м кв. О пострадавших информации нет. «Для борьбы с огнем были задействованы 13 огнеборцев и 4 единицы спецтехники», — уточняют в региональном МЧС России.

Ранее в Каменске-Уральском две женщины погибли в сауне — она загорелась из-за аварийной работы электросети. Сейчас следователи проводят проверку.

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В поселке Аять Невьянского городского округа (Свердловская область) днем загорелся барак, который тушили до вечера. Сложности возникли из-за большой удаленности водоисточников: воду пришлось возить с расстояния 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Днем 7 июня на пульт пожарной охраны п. Аять Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на ул. Ленина. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили что происходит горение частично расселенного барака и существовала угроза распространения пламени на соседнее здание», — рассказали в ведомстве. Возгорание удалось ликвидировать лишь к вечеру на площади 300 м кв. О пострадавших информации нет. «Для борьбы с огнем были задействованы 13 огнеборцев и 4 единицы спецтехники», — уточняют в региональном МЧС России. Ранее в Каменске-Уральском две женщины погибли в сауне — она загорелась из-за аварийной работы электросети. Сейчас следователи проводят проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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