Барак удалось потушить лишь к вечеру (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Аять Невьянского городского округа (Свердловская область) днем загорелся барак, который тушили до вечера. Сложности возникли из-за большой удаленности водоисточников: воду пришлось возить с расстояния 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Днем 7 июня на пульт пожарной охраны п. Аять Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на ул. Ленина. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили что происходит горение частично расселенного барака и существовала угроза распространения пламени на соседнее здание», — рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать лишь к вечеру на площади 300 м кв. О пострадавших информации нет. «Для борьбы с огнем были задействованы 13 огнеборцев и 4 единицы спецтехники», — уточняют в региональном МЧС России.

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