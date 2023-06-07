Следователи установят все детали произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи завели уголовное дело после того, как утром 7 июня в Каменске-Уральском (Свердловская область) две женщины погибли в сауне. Она загорелась из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

«В ночь на 7 июня 2023 года двум жительницам Каменске-Уральском во временное пользование было предоставлено помещение сауны, расположенной по улице Кошевого. Во время нахождения женщин в указанном заведении, по предварительным данным, из-за аварийной работы электросети в сауне возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением», — заявили в ведомстве. Обе женщины погибли — они отравились продуктами горения.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Также силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Фото: СУ СК России по Свердловской области