Следователи проверят сауну, где из-за пожара погибли свердловчанки. Фото

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи установят все детали произошедшего Фото:

Следователи завели уголовное дело после того, как утром 7 июня в Каменске-Уральском (Свердловская область) две женщины погибли в сауне. Она загорелась из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

«В ночь на 7 июня 2023 года двум жительницам Каменске-Уральском во временное пользование было предоставлено помещение сауны, расположенной по улице Кошевого. Во время нахождения женщин в указанном заведении, по предварительным данным, из-за аварийной работы электросети в сауне возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением», — заявили в ведомстве. Обе женщины погибли — они отравились продуктами горения.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Также силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Следователи завели уголовное дело после того, как утром 7 июня в Каменске-Уральском (Свердловская область) две женщины погибли в сауне. Она загорелась из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщает Следственный комитет региона. «В ночь на 7 июня 2023 года двум жительницам Каменске-Уральском во временное пользование было предоставлено помещение сауны, расположенной по улице Кошевого. Во время нахождения женщин в указанном заведении, по предварительным данным, из-за аварийной работы электросети в сауне возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением», — заявили в ведомстве. Обе женщины погибли — они отравились продуктами горения. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Также силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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