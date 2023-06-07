В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
Инцидент, по его словам, произошел в районе восьми вечера 7 июня на ул. Ангарская, 54Б. «Девушка в этот момент находилась в квартире (на девятом этаже) с матерью, то есть все произошло прямо при ней. Конфликта, по предварительным данным, не было», — поделился собеседник.
Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области, там пояснили, что проводится процессуальная проверка. «Речь в данном случае идет о совершеннолетнем человеке», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU публиковало обращение силовиков к жителям Свердловской области. Свердловчан призвали следить за детьми, когда в квартире открыты окна после череды несчастных случаев.
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