В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка

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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Происшествие случилось вечером, Следственный комитет ведет проверку Фото:

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

Инцидент, по его словам, произошел в районе восьми вечера 7 июня на ул. Ангарская, 54Б. «Девушка в этот момент находилась в квартире (на девятом этаже) с матерью, то есть все произошло прямо при ней. Конфликта, по предварительным данным, не было», — поделился собеседник.

Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области, там пояснили, что проводится процессуальная проверка. «Речь в данном случае идет о совершеннолетнем человеке», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU публиковало обращение силовиков к жителям Свердловской области. Свердловчан призвали следить за детьми, когда в квартире открыты окна после череды несчастных случаев.

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В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Инцидент, по его словам, произошел в районе восьми вечера 7 июня на ул. Ангарская, 54Б. «Девушка в этот момент находилась в квартире (на девятом этаже) с матерью, то есть все произошло прямо при ней. Конфликта, по предварительным данным, не было», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области, там пояснили, что проводится процессуальная проверка. «Речь в данном случае идет о совершеннолетнем человеке», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU публиковало обращение силовиков к жителям Свердловской области. Свердловчан призвали следить за детьми, когда в квартире открыты окна после череды несчастных случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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