В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка

07 июня 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось вечером, Следственный комитет ведет проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Инцидент, по его словам, произошел в районе восьми вечера 7 июня на ул. Ангарская, 54Б. «Девушка в этот момент находилась в квартире (на девятом этаже) с матерью, то есть все произошло прямо при ней. Конфликта, по предварительным данным, не было», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области, там пояснили, что проводится процессуальная проверка. «Речь в данном случае идет о совершеннолетнем человеке», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU публиковало обращение силовиков к жителям Свердловской области. Свердловчан призвали следить за детьми, когда в квартире открыты окна после череды несчастных случаев.

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала одиннадцатиклассница. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Инцидент, по его словам, произошел в районе восьми вечера 7 июня на ул. Ангарская, 54Б. «Девушка в этот момент находилась в квартире (на девятом этаже) с матерью, то есть все произошло прямо при ней. Конфликта, по предварительным данным, не было», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области, там пояснили, что проводится процессуальная проверка. «Речь в данном случае идет о совершеннолетнем человеке», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU публиковало обращение силовиков к жителям Свердловской области. Свердловчан призвали следить за детьми, когда в квартире открыты окна после череды несчастных случаев.