Силовики выпустили экстренное обращение к свердловчанам

Свердловские следователи призвали свердловчан следить за детьми, когда открыты окна

05 июня 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Силовики призвали следить за детьми во время проветриваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Свердловской области обязаны следить за детьми, когда в квартире открыты окна. С таким обращением после череды несчастных случаев, когда несовершеннолетние выпали из окон, выступили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Летний период только начался, поэтому впереди еще много дней, когда граждане для проветривания своих жилых помещений будут использовать открытые настежь окна. Для маленьких детей просто открытые настежь окна и окна, оснащенные противомоскитными сетками — одинаково опасны!» — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, с 27 мая по 4 июня в Березовском, Богдановиче, Серове и Новоуральске зафиксировано несколько случаев выпадения детей из открытых окон в многоэтажках. В результате падений дети получили травмы различной степени, а один ребенок скончался. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2023 год произошло 11 случаев выпадения детей из окон, в которых погибли трое малышей. Также агентство рассказывало, что 2 июня за сутки в регионе двое детей выпало из окон, также подобный эпизод произошел 4 июня в Новоуральске.

Жители Свердловской области обязаны следить за детьми, когда в квартире открыты окна. С таким обращением после череды несчастных случаев, когда несовершеннолетние выпали из окон, выступили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Летний период только начался, поэтому впереди еще много дней, когда граждане для проветривания своих жилых помещений будут использовать открытые настежь окна. Для маленьких детей просто открытые настежь окна и окна, оснащенные противомоскитными сетками — одинаково опасны!» — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, с 27 мая по 4 июня в Березовском, Богдановиче, Серове и Новоуральске зафиксировано несколько случаев выпадения детей из открытых окон в многоэтажках. В результате падений дети получили травмы различной степени, а один ребенок скончался. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2023 год произошло 11 случаев выпадения детей из окон, в которых погибли трое малышей. Также агентство рассказывало, что 2 июня за сутки в регионе двое детей выпало из окон, также подобный эпизод произошел 4 июня в Новоуральске.