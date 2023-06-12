Пермяки поборются за 100 тысяч рублей в экстрим-гонке в стиле милитари

Пермяков приглашают принять участие в экстремальной гонке «На пределе». Речь о состязании, в котором нужно преодолеть сложную полосу препятствий. Главный приз соревнований — 100 тысяч рублей. Забег посвящен военной тематике.
«На трассе тебя ждут пять дополнительных препятствий, где ты сможешь проявить себя как настоящий герой. За каждую победу ты получишь метку, чем больше меток — тем больше шансов выйти в финал. Главный приз — 100 000 рублей!», — сообщается в анонсе в официальной группе забега в соцсети «ВКонтакте». Организаторы добавляют, что финалистов ожидают три сложных испытания, даже от упоминания которых уже бросает в дрожь.
Также для зрителей и участников готовят развлекательную программу. В нее входят конкурсы с призами, пенная вечеринка, детские аттракционы. На площадке будет работать фудкорт. Продажа билетов на участие в забеге откроется 19 июня. На первые 50 билетов будет скидка 50%. Сами соревнования состоятся 13 августа.
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