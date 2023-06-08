При взрыве на заводе в Златоусте погибли женщина и мужчина

09 июня 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Женщина работал лаборантом, а мужчина — сварщиком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Погибшими при взрыве газа на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования (Челябинская область) стали женщина и мужчина. По данным URA.RU, женщина работала лаборантом, мужчина — сварщиком. «Женщина была начальником лаборатории неразрушающего контроля. Ей было 38 лет. Мужчине-сварщику 23 года», — рассказал источник. Также при взрыве пострадал еще один мужчина. Он тоже работал сварщиком. После инцидента он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. У него диагностированы переломом нижней челюсти, открытый переломом правого бедра со смещением, рана левого бедра, разрыв коленного сустава, множественные ушибы головы и туловища. Взрыв произошел из-за разгерметизации емкости для отопления. На предприятии инцидент никак не комментируют. В пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию по погибшим не дают.

Погибшими при взрыве газа на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования (Челябинская область) стали женщина и мужчина. По данным URA.RU, женщина работала лаборантом, мужчина — сварщиком. «Женщина была начальником лаборатории неразрушающего контроля. Ей было 38 лет. Мужчине-сварщику 23 года», — рассказал источник. Также при взрыве пострадал еще один мужчина. Он тоже работал сварщиком. После инцидента он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. У него диагностированы переломом нижней челюсти, открытый переломом правого бедра со смещением, рана левого бедра, разрыв коленного сустава, множественные ушибы головы и туловища. Взрыв произошел из-за разгерметизации емкости для отопления. На предприятии инцидент никак не комментируют. В пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию по погибшим не дают.