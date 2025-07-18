Руководство детдома в Челябинской области обязали оградить воспитанников от потопов

В Чебаркуле Челябинской области суд обязал руководство местного детского дома провести капремонт кровли и водосточной системы здания. Такое решение принято по иску городской прокуратуры, которая выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«В ходе проверки в одном из помещений учреждения на потолке были обнаружены следы протечек. Кроме того, выявлены частично разрушенные карнизы и неисправная водосточная система. По итогам проверки директору МКУ „Центр помощи детям“ внесли представление об устранении нарушений, однако оно своевременно исполнено не было. После этого прокуратура обратилась в суд», — уточнили в прокуратуре.
Городской суд Чебаркуля исковые требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу, за его исполнением установлен прокурорский контроль.
Как сообщало URA.RU ранее, Генпрокуратура России заставила управляющую компанию и фонд капремонта починить крышу пятиэтажки и компенсировать ущерб двум пожилым челябинкам, которые восемь лет страдали от протекающей кровли. Также жителям перерассчитали плату за ненадлежащее содержание дома. Заявительницам возмещен причиненный затоплениями ущерб на сумму около 450 тысяч рублей.
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