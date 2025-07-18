18 июля 2025

После публикации URA.RU челябинских чиновников обязали положить асфальт до садов

После жалобы садоводов в Кыштыме начали ремонт дороги до СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После публикации состоянием разбитой дороги заинтересовалась прокуратура
После публикации состоянием разбитой дороги заинтересовалась прокуратура Фото:

В городе Кыштыме Челябинской области после вмешательства городской прокуратуры начался ремонт дороги к садовому товариществу «Теренкуль». Основанием для проверки и последующих действий стала публикация URA.RU о жалобах жителей на плохое состояние подъездных путей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

«Автомобильная дорога от автобусной остановки „1-ая Иртяшская“ до СТ „Теренкуль“ состоит в реестре муниципального имущества городского округа. В связи с длительным бездействием администрации округа главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений. В итоге был заключен договор с подрядчиком и начаты ремонтные работы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что администрация Кыштымского городского округа предусмотрела на ремонт дороги средства в размере 600 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры контролируют исполнение муниципального договора и качество работ.

Как сообщало URA.RU ранее, жители Кыштыма потребовали провести ремонт дороги до садов металлургов и к базам отдыха. Люди пожаловались, что в летний период в связи с состоянием асфальтового полотна маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. Людям приходится добираться до своих приусадебных участков пешком либо на попутках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Кыштыме Челябинской области после вмешательства городской прокуратуры начался ремонт дороги к садовому товариществу «Теренкуль». Основанием для проверки и последующих действий стала публикация URA.RU о жалобах жителей на плохое состояние подъездных путей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. «Автомобильная дорога от автобусной остановки „1-ая Иртяшская“ до СТ „Теренкуль“ состоит в реестре муниципального имущества городского округа. В связи с длительным бездействием администрации округа главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений. В итоге был заключен договор с подрядчиком и начаты ремонтные работы», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что администрация Кыштымского городского округа предусмотрела на ремонт дороги средства в размере 600 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры контролируют исполнение муниципального договора и качество работ. Как сообщало URA.RU ранее, жители Кыштыма потребовали провести ремонт дороги до садов металлургов и к базам отдыха. Люди пожаловались, что в летний период в связи с состоянием асфальтового полотна маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. Людям приходится добираться до своих приусадебных участков пешком либо на попутках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...