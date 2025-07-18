После публикации URA.RU челябинских чиновников обязали положить асфальт до садов

В городе Кыштыме Челябинской области после вмешательства городской прокуратуры начался ремонт дороги к садовому товариществу «Теренкуль». Основанием для проверки и последующих действий стала публикация URA.RU о жалобах жителей на плохое состояние подъездных путей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
«Автомобильная дорога от автобусной остановки „1-ая Иртяшская“ до СТ „Теренкуль“ состоит в реестре муниципального имущества городского округа. В связи с длительным бездействием администрации округа главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений. В итоге был заключен договор с подрядчиком и начаты ремонтные работы», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что администрация Кыштымского городского округа предусмотрела на ремонт дороги средства в размере 600 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры контролируют исполнение муниципального договора и качество работ.
Как сообщало URA.RU ранее, жители Кыштыма потребовали провести ремонт дороги до садов металлургов и к базам отдыха. Люди пожаловались, что в летний период в связи с состоянием асфальтового полотна маршрутка ходит один раз утром и один раз вечером. Людям приходится добираться до своих приусадебных участков пешком либо на попутках.
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