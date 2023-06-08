Под Екатеринбургом задержали учительницу за дискредитацию российской армии

В Арамили (Свердловская область) утром 9 июня 2023 года силовики задержали 29-летнюю учительницу Дарью Сергееву. В отношении педагога возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. У Сергеевой провели дома обыск.
«В квартире Дарьи Сергеевой силовики провели оперативные мероприятия. Сергееву отвезли на допрос в Сысерть. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ. Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова адвоката Сергеевой Романа Качанова.
Ранее СМИ сообщали о том, что Сергееву штрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В сентябре 2022 года педагог испортила бюллетень антивоенными надписями.
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