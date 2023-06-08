08 июня 2023

Под Екатеринбургом задержали учительницу за дискредитацию российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики провели обыски у Дарьи Сергеевой Фото:

В Арамили (Свердловская область) утром 9 июня 2023 года силовики задержали 29-летнюю учительницу Дарью Сергееву. В отношении педагога возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. У Сергеевой провели дома обыск.

«В квартире Дарьи Сергеевой силовики провели оперативные мероприятия. Сергееву отвезли на допрос в Сысерть. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ. Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова адвоката Сергеевой Романа Качанова.

Ранее СМИ сообщали о том, что Сергееву штрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В сентябре 2022 года педагог испортила бюллетень антивоенными надписями.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арамили (Свердловская область) утром 9 июня 2023 года силовики задержали 29-летнюю учительницу Дарью Сергееву. В отношении педагога возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. У Сергеевой провели дома обыск. «В квартире Дарьи Сергеевой силовики провели оперативные мероприятия. Сергееву отвезли на допрос в Сысерть. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ. Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова адвоката Сергеевой Романа Качанова. Ранее СМИ сообщали о том, что Сергееву штрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В сентябре 2022 года педагог испортила бюллетень антивоенными надписями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...