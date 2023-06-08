Под Екатеринбургом задержали учительницу за дискредитацию российской армии

09 июня 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Силовики провели обыски у Дарьи Сергеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Арамили (Свердловская область) утром 9 июня 2023 года силовики задержали 29-летнюю учительницу Дарью Сергееву. В отношении педагога возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. У Сергеевой провели дома обыск. «В квартире Дарьи Сергеевой силовики провели оперативные мероприятия. Сергееву отвезли на допрос в Сысерть. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ. Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова адвоката Сергеевой Романа Качанова. Ранее СМИ сообщали о том, что Сергееву штрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В сентябре 2022 года педагог испортила бюллетень антивоенными надписями.

В Арамили (Свердловская область) утром 9 июня 2023 года силовики задержали 29-летнюю учительницу Дарью Сергееву. В отношении педагога возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. У Сергеевой провели дома обыск. «В квартире Дарьи Сергеевой силовики провели оперативные мероприятия. Сергееву отвезли на допрос в Сысерть. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ. Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы», — пишет 66.RU, ссылаясь на слова адвоката Сергеевой Романа Качанова. Ранее СМИ сообщали о том, что Сергееву штрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В сентябре 2022 года педагог испортила бюллетень антивоенными надписями.