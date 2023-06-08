Тюменцы в праздники останутся без алкоголя

Запрет сохранится и 24 июня, в День молодежи
В День России, 12 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени.
«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в День России — 12 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает администрация Тюмени.
Кроме Дня России в Тюмени ограничат продажу алкоголя еще и 24 июня, в День молодежи. Запрет не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!