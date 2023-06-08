08 июня 2023

Тюменцы в праздники останутся без алкоголя

В День России в Тюмени запретили продажу алкоголя
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Выставка "Костюм как произведение искусства" в арт-пространстве "Кирпичи". Екатеринбург, бокалы, бокалы вина
Запрет сохранится и 24 июня, в День молодежи Фото:

В День России, 12 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в День России — 12 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает администрация Тюмени.

Кроме Дня России в Тюмени ограничат продажу алкоголя еще и 24 июня, в День молодежи. Запрет не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.

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В День России, 12 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени. «Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в День России — 12 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает администрация Тюмени. Кроме Дня России в Тюмени ограничат продажу алкоголя еще и 24 июня, в День молодежи. Запрет не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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