Боец СВО поблагодарил пермяков за помощь

Боец с позывным «Шум» выразил благодарность за помощь бойцам из Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец с позывным «Шум», находящийся в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарил пермяков за помощь. Он отметил, что жители региона «внесли вклад в общее дело», сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Раздал ребятам все, что вы передали. Выражаем свою искреннюю благодарность за помощь для солдат, которые находятся в зоне СВО и призваны из Пермского края», — поблагодарил боец.

Военнослужащий отметил, что пермяки «внесли неоценимый вклад в общее дело». «Очень важно, что мирные жители заботятся о своих соотечественниках, которые защищают страну», — подчеркнул он.