11 июня 2023
10 июня 2023

Боец СВО поблагодарил пермяков за помощь

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец с позывным «Шум» выразил благодарность за помощь бойцам из Пермского края Фото:
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Боец с позывным «Шум», находящийся в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарил пермяков за помощь. Он отметил, что жители региона «внесли вклад в общее дело», сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Раздал ребятам все, что вы передали. Выражаем свою искреннюю благодарность за помощь для солдат, которые находятся в зоне СВО и призваны из Пермского края», — поблагодарил боец.

Военнослужащий отметил, что пермяки «внесли неоценимый вклад в общее дело». «Очень важно, что мирные жители заботятся о своих соотечественниках, которые защищают страну», — подчеркнул он.

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Боец с позывным «Шум», находящийся в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарил пермяков за помощь. Он отметил, что жители региона «внесли вклад в общее дело», сообщается в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». «Раздал ребятам все, что вы передали. Выражаем свою искреннюю благодарность за помощь для солдат, которые находятся в зоне СВО и призваны из Пермского края», — поблагодарил боец. Военнослужащий отметил, что пермяки «внесли неоценимый вклад в общее дело». «Очень важно, что мирные жители заботятся о своих соотечественниках, которые защищают страну», — подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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