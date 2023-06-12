Нетрезвого жителя ХМАО будут судить за ложное сообщение о бомбе

Житель ХМАО выпил и решил вызвать полицию, заявив о готовящемся взрыве

13 июня 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Мужчина решил проверить, как среагируют полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) пойдет под суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Так нетрезвый мужчина хотел привлечь к себе внимание и проверить работоспособность полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «На телефон экстренных служб Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что у него в квартире находится опасный предмет, который он готов привести в действие. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких объектов, представляющих опасность не было выявлено. Как выяснилось, нетрезвый мужчина решил проверить оперативность действий силовых структур и привлечь к себе внимание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ложный звонок 47-летний житель ХМАО совершил в октябре 2022 года, однако расследование и сбор доказательств заняли некоторое время. Сейчас мужчина является фигурантом по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся особо тяжком преступлении. Ему грозит крупный штраф — до 500 тысяч рублей, либо же ограничение свободы сроком до трех лет или принудительные работы на этот же период.

Житель Нижневартовска (ХМАО) пойдет под суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Так нетрезвый мужчина хотел привлечь к себе внимание и проверить работоспособность полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «На телефон экстренных служб Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что у него в квартире находится опасный предмет, который он готов привести в действие. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких объектов, представляющих опасность не было выявлено. Как выяснилось, нетрезвый мужчина решил проверить оперативность действий силовых структур и привлечь к себе внимание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ложный звонок 47-летний житель ХМАО совершил в октябре 2022 года, однако расследование и сбор доказательств заняли некоторое время. Сейчас мужчина является фигурантом по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся особо тяжком преступлении. Ему грозит крупный штраф — до 500 тысяч рублей, либо же ограничение свободы сроком до трех лет или принудительные работы на этот же период.