12 июня 2023

Нетрезвого жителя ХМАО будут судить за ложное сообщение о бомбе

Житель ХМАО выпил и решил вызвать полицию, заявив о готовящемся взрыве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Мужчина решил проверить, как среагируют полицейские Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) пойдет под суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Так нетрезвый мужчина хотел привлечь к себе внимание и проверить работоспособность полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

«На телефон экстренных служб Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что у него в квартире находится опасный предмет, который он готов привести в действие. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких объектов, представляющих опасность не было выявлено. Как выяснилось, нетрезвый мужчина решил проверить оперативность действий силовых структур и привлечь к себе внимание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ложный звонок 47-летний житель ХМАО совершил в октябре 2022 года, однако расследование и сбор доказательств заняли некоторое время. Сейчас мужчина является фигурантом по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся особо тяжком преступлении. Ему грозит крупный штраф — до 500 тысяч рублей, либо же ограничение свободы сроком до трех лет или принудительные работы на этот же период.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска (ХМАО) пойдет под суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Так нетрезвый мужчина хотел привлечь к себе внимание и проверить работоспособность полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «На телефон экстренных служб Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что у него в квартире находится опасный предмет, который он готов привести в действие. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких объектов, представляющих опасность не было выявлено. Как выяснилось, нетрезвый мужчина решил проверить оперативность действий силовых структур и привлечь к себе внимание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ложный звонок 47-летний житель ХМАО совершил в октябре 2022 года, однако расследование и сбор доказательств заняли некоторое время. Сейчас мужчина является фигурантом по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся особо тяжком преступлении. Ему грозит крупный штраф — до 500 тысяч рублей, либо же ограничение свободы сроком до трех лет или принудительные работы на этот же период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...