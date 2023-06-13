Путин заявил об отсутствии необходимости объявления мобилизации: главное к вечеру 13 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Новая мобилизация в РФ не планируется, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимости в новой мобилизации в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 июня.

  • Путин заявил, что необходимость объявления мобилизации в России отсутствует. Президент опроверг информацию о мобилизации миллионов россиян.
  • Минобороны России показало захваченный в бою танк Leopard. Отмечается, что солдаты ВС РФ смогли захватить еще несколько бронемашин.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что Запад в начале СВО просил убивать как можно больше россиян. По его словам, страны призвали уничтожить «столько русских, сколько Украина сможет».
  • Путин заявил, что не будет вводить военное положение на всей территории РФ. По его словам, в этом нет смысла.
  • Киев атаковал Луганск ракетами Storm Shadow. Известно о четырех снарядах, выпущенных Украиной.
  • Путин заявил, что не будет менять цели СВО. По его словам, они носят фундаментальный характер.
  • Путин оценил потери ВСУ. По его словам, они приближаются к катастрофическим.
  • ВКС России уничтожили склад иностранных боеприпасов и вооружения на Украине. Все цели были поражены, передает Пятый Канал.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимости в новой мобилизации в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...