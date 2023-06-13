Путин заявил об отсутствии необходимости объявления мобилизации: главное к вечеру 13 июня

Новая мобилизация в РФ не планируется, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Необходимости в новой мобилизации в России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 июня.
- Путин заявил, что необходимость объявления мобилизации в России отсутствует. Президент опроверг информацию о мобилизации миллионов россиян.
- Минобороны России показало захваченный в бою танк Leopard. Отмечается, что солдаты ВС РФ смогли захватить еще несколько бронемашин.
- Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что Запад в начале СВО просил убивать как можно больше россиян. По его словам, страны призвали уничтожить «столько русских, сколько Украина сможет».
- Путин заявил, что не будет вводить военное положение на всей территории РФ. По его словам, в этом нет смысла.
- Киев атаковал Луганск ракетами Storm Shadow. Известно о четырех снарядах, выпущенных Украиной.
- Путин заявил, что не будет менять цели СВО. По его словам, они носят фундаментальный характер.
- Путин оценил потери ВСУ. По его словам, они приближаются к катастрофическим.
- ВКС России уничтожили склад иностранных боеприпасов и вооружения на Украине. Все цели были поражены, передает Пятый Канал.
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