Путин заявил, что не будет менять цели СВО

Россия не будет менять цели спецоперации на Украине, так как они носят фундаментальный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего мы менять не будем», — сказал Путин, отвечая на вопрос о демилитаризации Украины. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства уточнил, что цели корректируются в соответствии с ситуацией, однако не меняются полностью.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является денацификация и демилитаризация киевского режима. В январе 2023 года Путин сказал, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории.
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