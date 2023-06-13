Путин заявил, что не будет менять цели СВО

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Цели СВО носят фундаментальный характер, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет менять цели спецоперации на Украине, так как они носят фундаментальный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего мы менять не будем», — сказал Путин, отвечая на вопрос о демилитаризации Украины. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства уточнил, что цели корректируются в соответствии с ситуацией, однако не меняются полностью.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является денацификация и демилитаризация киевского режима. В январе 2023 года Путин сказал, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории.

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Россия не будет менять цели спецоперации на Украине, так как они носят фундаментальный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего мы менять не будем», — сказал Путин, отвечая на вопрос о демилитаризации Украины. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства уточнил, что цели корректируются в соответствии с ситуацией, однако не меняются полностью. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является денацификация и демилитаризация киевского режима. В январе 2023 года Путин сказал, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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