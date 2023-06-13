ВКС России уничтожили склад иностранных боеприпасов и вооружения на Украине

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ВС РФ высокоточным ударом уничтожили вооружение иностранного производства, заявил Игорь Конашенков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России провели успешные удары высокоточным оружием по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, которое предназначалось для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — передает слова Конашенкова ТАСС. Также он добавил, что удары высокоточным оружием были нанесены и по местам сосредоточения резервов ВСУ. Все цели были поражены, заключил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что был проведен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения для украинских войск. Также стало известно, что российская авиация совместно с артиллеристами уничтожила позиции трех бригад ВСУ, передает «Утро.ру».

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Воздушно-космические силы России провели успешные удары высокоточным оружием по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, которое предназначалось для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — передает слова Конашенкова ТАСС. Также он добавил, что удары высокоточным оружием были нанесены и по местам сосредоточения резервов ВСУ. Все цели были поражены, заключил Конашенков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что был проведен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения для украинских войск. Также стало известно, что российская авиация совместно с артиллеристами уничтожила позиции трех бригад ВСУ, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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