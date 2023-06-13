ВКС России уничтожили склад иностранных боеприпасов и вооружения на Украине

13 июня 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ высокоточным ударом уничтожили вооружение иностранного производства, заявил Игорь Конашенков Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космические силы России провели успешные удары высокоточным оружием по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, которое предназначалось для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — передает слова Конашенкова ТАСС. Также он добавил, что удары высокоточным оружием были нанесены и по местам сосредоточения резервов ВСУ. Все цели были поражены, заключил Конашенков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что был проведен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения для украинских войск. Также стало известно, что российская авиация совместно с артиллеристами уничтожила позиции трех бригад ВСУ, передает «Утро.ру».

Воздушно-космические силы России провели успешные удары высокоточным оружием по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, которое предназначалось для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — передает слова Конашенкова ТАСС. Также он добавил, что удары высокоточным оружием были нанесены и по местам сосредоточения резервов ВСУ. Все цели были поражены, заключил Конашенков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что был проведен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения для украинских войск. Также стало известно, что российская авиация совместно с артиллеристами уничтожила позиции трех бригад ВСУ, передает «Утро.ру».