ВКС России уничтожили склад иностранных боеприпасов и вооружения на Украине

Воздушно-космические силы России провели успешные удары высокоточным оружием по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, которое предназначалось для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — передает слова Конашенкова ТАСС. Также он добавил, что удары высокоточным оружием были нанесены и по местам сосредоточения резервов ВСУ. Все цели были поражены, заключил Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что был проведен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников. Все цели были поражены, что привело к нарушению снабжения для украинских войск. Также стало известно, что российская авиация совместно с артиллеристами уничтожила позиции трех бригад ВСУ, передает «Утро.ру».
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