Офицер-танкист из республики Башкортостан написал песню из зоны СВО, в которой восхваляет возможности российского танка Т-90 и заявляет о желании встретится в бою с противником и немецкими танками Leopard. Песня появилась в telegram-канале Colonelcassad.
«Сейчас себе голову морочит НАТО — дали „кошек“ не многовато. И вас отправляют комбаты с матом на нас умирать. Если видишь „девяностик“, все потерянно для тебя. Прицелясь с противоположного берега, я смотрю, как ты едишь, намеренно. Две секунды, я навелся и все потеряно для тебя», — поет в песне офицер.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западных танков leopard. Немецкое издание Helsingin Sanomat. сообщило, что ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!