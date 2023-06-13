13 июня 2023

Офицер-танкист написал песню о жажде встречи с танками Leopard. Видео

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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Песня офицера-танкиста появилась в соцсетях Фото:
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Офицер-танкист из республики Башкортостан написал песню из зоны СВО, в которой восхваляет возможности российского танка Т-90 и заявляет о желании встретится в бою с противником и немецкими танками Leopard. Песня появилась в telegram-канале Colonelcassad.

«Сейчас себе голову морочит НАТО — дали „кошек“ не многовато. И вас отправляют комбаты с матом на нас умирать. Если видишь „девяностик“, все потерянно для тебя. Прицелясь с противоположного берега, я смотрю, как ты едишь, намеренно. Две секунды, я навелся и все потеряно для тебя», — поет в песне офицер.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западных танков leopard. Немецкое издание Helsingin Sanomat. сообщило, что ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области.

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Офицер-танкист из республики Башкортостан написал песню из зоны СВО, в которой восхваляет возможности российского танка Т-90 и заявляет о желании встретится в бою с противником и немецкими танками Leopard. Песня появилась в telegram-канале Colonelcassad. «Сейчас себе голову морочит НАТО — дали „кошек“ не многовато. И вас отправляют комбаты с матом на нас умирать. Если видишь „девяностик“, все потерянно для тебя. Прицелясь с противоположного берега, я смотрю, как ты едишь, намеренно. Две секунды, я навелся и все потеряно для тебя», — поет в песне офицер. Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западных танков leopard. Немецкое издание Helsingin Sanomat. сообщило, что ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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