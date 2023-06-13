Офицер-танкист написал песню о жажде встречи с танками Leopard. Видео 14 июня 2023 в 03:54 Размер текста - 17 + Песня офицера-танкиста появилась в соцсетях Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицер-танкист из республики Башкортостан написал песню из зоны СВО, в которой восхваляет возможности российского танка Т-90 и заявляет о желании встретится в бою с противником и немецкими танками Leopard. Песня появилась в telegram-канале Colonelcassad. «Сейчас себе голову морочит НАТО — дали „кошек“ не многовато. И вас отправляют комбаты с матом на нас умирать. Если видишь „девяностик“, все потерянно для тебя. Прицелясь с противоположного берега, я смотрю, как ты едишь, намеренно. Две секунды, я навелся и все потеряно для тебя», — поет в песне офицер. Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западных танков leopard. Немецкое издание Helsingin Sanomat. сообщило, что ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области. Офицер-танкист из республики Башкортостан написал песню из зоны СВО, в которой восхваляет возможности российского танка Т-90 и заявляет о желании встретится в бою с противником и немецкими танками Leopard. Песня появилась в telegram-канале Colonelcassad. «Сейчас себе голову морочит НАТО — дали „кошек“ не многовато. И вас отправляют комбаты с матом на нас умирать. Если видишь „девяностик“, все потерянно для тебя. Прицелясь с противоположного берега, я смотрю, как ты едишь, намеренно. Две секунды, я навелся и все потеряно для тебя», — поет в песне офицер. Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западных танков leopard. Немецкое издание Helsingin Sanomat. сообщило, что ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям