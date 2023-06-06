Минобороны России показало видео уничтожения танков Leopard

Появились первые кадры уничтожения западных танков leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На видеозаписи запечатлены моменты уничтожения иностранной бронетехники. В частности, показаны ситуации, в которых были уничтожены танки Leopard.
В соответствии с сообщением, опубликованным Министерством обороны России, в рамках специальной операции (СВО) было уничтожено восемь танков Leopard, произведенных в Германии. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в ходе беседы с URA.RU высказал мнение о том, что танки Leopard могут быть уничтожены любым кумулятивным снарядом, находящимся в арсенале российской армии.
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