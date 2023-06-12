12 июня 2023
11 июня 2023

Пермские чиновники после угроз благоустроили сельские кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Угроза денежного взыскания побудила чиновников приступить к благоустройству кладбищ Фото:

В Куединском районе Пермского края чиновники занялись благоустройством четырех сельских кладбищ только под давлением судебных приставов. Решение суда, которое обязало мэрию привести погосты в порядок, местные власти игнорировали, пока приставы не пригрозили денежным взысканием. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

«Наложение денежного взыскания побудило чиновников приступить к благоустройству кладбищ. На данный момент все предусмотренные исполнительным документом мероприятия выполнены», — говорится в сообщении.

Речь идет о кладбищах в Куеде, Бикбарде, Аряже и Урталге. Суд ранее обязал власти оборудовать их системами водоснабжения и водоотведения, расчистить места погребения и проходов, установить урны.

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В Куединском районе Пермского края чиновники занялись благоустройством четырех сельских кладбищ только под давлением судебных приставов. Решение суда, которое обязало мэрию привести погосты в порядок, местные власти игнорировали, пока приставы не пригрозили денежным взысканием. Об этом сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. «Наложение денежного взыскания побудило чиновников приступить к благоустройству кладбищ. На данный момент все предусмотренные исполнительным документом мероприятия выполнены», — говорится в сообщении. Речь идет о кладбищах в Куеде, Бикбарде, Аряже и Урталге. Суд ранее обязал власти оборудовать их системами водоснабжения и водоотведения, расчистить места погребения и проходов, установить урны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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