Пермского лесничего осудят за получение взяток

Лесничий из Перми предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Лесничий Левшинского лесничества получил взятку в размере 35 тысяч рублей от пермяка за сокрытие факта захвата земли. Кроме того, с 2021 по 2022 годы чиновник получил еще четыре взятки за аналогичные услуги. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассмотрено в суде», — рассказали в ведомстве.
Следователи поймали коррупционера во время передачи одной из взяток. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что на время следствия лесничий был заключен под стражу.
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