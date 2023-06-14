14 июня 2023

Пермского лесничего осудят за получение взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Госслужащий регулярно получал взятки от пермяков Фото:

Лесничий из Перми предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Лесничий Левшинского лесничества получил взятку в размере 35 тысяч рублей от пермяка за сокрытие факта захвата земли. Кроме того, с 2021 по 2022 годы чиновник получил еще четыре взятки за аналогичные услуги. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассмотрено в суде», — рассказали в ведомстве.

Следователи поймали коррупционера во время передачи одной из взяток. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что на время следствия лесничий был заключен под стражу.

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Лесничий из Перми предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Лесничий Левшинского лесничества получил взятку в размере 35 тысяч рублей от пермяка за сокрытие факта захвата земли. Кроме того, с 2021 по 2022 годы чиновник получил еще четыре взятки за аналогичные услуги. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассмотрено в суде», — рассказали в ведомстве. Следователи поймали коррупционера во время передачи одной из взяток. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что на время следствия лесничий был заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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