Пермского лесничего осудят за получение взяток

15 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Госслужащий регулярно получал взятки от пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лесничий из Перми предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Лесничий Левшинского лесничества получил взятку в размере 35 тысяч рублей от пермяка за сокрытие факта захвата земли. Кроме того, с 2021 по 2022 годы чиновник получил еще четыре взятки за аналогичные услуги. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассмотрено в суде», — рассказали в ведомстве. Следователи поймали коррупционера во время передачи одной из взяток. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что на время следствия лесничий был заключен под стражу.

Лесничий из Перми предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Лесничий Левшинского лесничества получил взятку в размере 35 тысяч рублей от пермяка за сокрытие факта захвата земли. Кроме того, с 2021 по 2022 годы чиновник получил еще четыре взятки за аналогичные услуги. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассмотрено в суде», — рассказали в ведомстве. Следователи поймали коррупционера во время передачи одной из взяток. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что на время следствия лесничий был заключен под стражу.