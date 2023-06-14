14 июня 2023

На челябинских оборонных предприятиях сотрудники начнут обучать выпускников

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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, промышленность, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, слесарь-сборщик, шаровый кран, индустрия
Бюджет выделен на 200 наставников с оборонных предприятий Фото:

В Челябинской области программу «Наставничество», направленную на обучение специалистов, введут в оборонно-промышленных комплексах. О том, что выделены субсидии на 200 наставников, сообщил первый замначальника по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.

«Субсидирование программы „наставничество“ на предприятиях ОПК будет рассчитано на 200 наставников. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер», — отметил Шегуров на пресс-конференции, проведенной медиахолдингом «Гранада Пресс».

Из областного бюджета также выделены средства на 100 наставников предприятий другого сектора. Шегуров уточнил, что каждый наставник получит порядка 18 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате. Участие в программе занимает три месяца и помогает молодым специалистам без опыта перенять знания у старших коллег.

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В Челябинской области программу «Наставничество», направленную на обучение специалистов, введут в оборонно-промышленных комплексах. О том, что выделены субсидии на 200 наставников, сообщил первый замначальника по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Субсидирование программы „наставничество“ на предприятиях ОПК будет рассчитано на 200 наставников. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер», — отметил Шегуров на пресс-конференции, проведенной медиахолдингом «Гранада Пресс». Из областного бюджета также выделены средства на 100 наставников предприятий другого сектора. Шегуров уточнил, что каждый наставник получит порядка 18 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате. Участие в программе занимает три месяца и помогает молодым специалистам без опыта перенять знания у старших коллег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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