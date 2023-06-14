На челябинских оборонных предприятиях сотрудники начнут обучать выпускников

В Челябинской области программу «Наставничество», направленную на обучение специалистов, введут в оборонно-промышленных комплексах. О том, что выделены субсидии на 200 наставников, сообщил первый замначальника по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.
«Субсидирование программы „наставничество“ на предприятиях ОПК будет рассчитано на 200 наставников. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер», — отметил Шегуров на пресс-конференции, проведенной медиахолдингом «Гранада Пресс».
Из областного бюджета также выделены средства на 100 наставников предприятий другого сектора. Шегуров уточнил, что каждый наставник получит порядка 18 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате. Участие в программе занимает три месяца и помогает молодым специалистам без опыта перенять знания у старших коллег.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.