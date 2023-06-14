На челябинских оборонных предприятиях сотрудники начнут обучать выпускников

15 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Бюджет выделен на 200 наставников с оборонных предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области программу «Наставничество», направленную на обучение специалистов, введут в оборонно-промышленных комплексах. О том, что выделены субсидии на 200 наставников, сообщил первый замначальника по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Субсидирование программы „наставничество“ на предприятиях ОПК будет рассчитано на 200 наставников. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер», — отметил Шегуров на пресс-конференции, проведенной медиахолдингом «Гранада Пресс». Из областного бюджета также выделены средства на 100 наставников предприятий другого сектора. Шегуров уточнил, что каждый наставник получит порядка 18 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате. Участие в программе занимает три месяца и помогает молодым специалистам без опыта перенять знания у старших коллег.

В Челябинской области программу «Наставничество», направленную на обучение специалистов, введут в оборонно-промышленных комплексах. О том, что выделены субсидии на 200 наставников, сообщил первый замначальника по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Субсидирование программы „наставничество“ на предприятиях ОПК будет рассчитано на 200 наставников. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер», — отметил Шегуров на пресс-конференции, проведенной медиахолдингом «Гранада Пресс». Из областного бюджета также выделены средства на 100 наставников предприятий другого сектора. Шегуров уточнил, что каждый наставник получит порядка 18 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате. Участие в программе занимает три месяца и помогает молодым специалистам без опыта перенять знания у старших коллег.